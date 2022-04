Bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2022

Triển khai thực hiện Công điện số 381 ngày 25/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp lễ 30/4-1/5/2022, UBND tỉnh yêu cầu:

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội tại các khu, điểm du lịch. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch kiểm tra, rà soát chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh du lịch; tổ chức rà soát, lắp đặt biển chỉ dẫn, phân luồng giao thông đảm bảo an toàn, phòng ngừa ùn tắc, tạo điều kiện cho khách du lịch tiếp cận các khu, điểm du lịch; kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch. Đồng thời, các sở, ban, ngành tùy chức năng, nhiệm vụ tăng cường trách nhiệm, triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp lễ 30/4-1/5/2022./.

BT: Hòa Giang

Lượt xem: