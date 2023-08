Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát về giáo dục và đào tạo tại tỉnh Gia Lai

Sáng nay (30/8), Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Vũ Thanh Mai – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai để khảo sát, nắm tình hình, kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 ở các lớp học, cấp học trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo đánh giá và các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc cho thấy: Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh Gia Lai đã có chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc trên toàn tỉnh. Đối với chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 cơ bản đảm bảo theo các tiêu chí yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay của ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai là thiếu giáo viên, nhân viên ở các trường học. Tính đến cuối năm học 2022-2023, tỉnh Gia Lai còn thiếu hơn 3.000 giáo viên và hơn 1.500 nhân viên. Ngoài ra, cơ sở vật chất thiếu so với nhu cầu, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhất là cấp tiểu học và bậc mầm non. Qua buổi làm việc, tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị với Đoàn Công tác có ý kiến với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư và có cơ chế đặc thù cho tỉnh Gia Lai nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng, nhân lực và trang thiết bị tối thiểu cho địa phương trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình giáo dục phổ thông 2018; đồng thời, quan tâm, sớm có hướng dẫn tỉnh Gia Lai tuyển dụng 1.244 chỉ tiêu biên chế của ngành Giáo dục đã được Trung ương giao để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai ghi nhận những kết quả mà tỉnh Gia Lai đã đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Mặc dù là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế – xã hội, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao và đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, song tỉnh Gia Lai đã huy động và bố trí nhiều nguồn lực để đầu tư cho giáo dục và triển khai cơ bản đảm bảo các yêu cầu của Nghị quyết số 29 và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 đề ra. Chia sẻ với những khó khăn của tỉnh, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho hay, Đoàn sẽ ghi nhận, tổng hợp để tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ cho tỉnh Gia Lai nói riêng và các địa phương khác nói chung trong thời gian đến. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai cũng mong muốn tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát huy nhân tố con người; xác định được vai trò của giáo dục và đào tạo để tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện tốt Nghị quyết số 29 nhằm tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Gia Lai trong giai đoạn tiếp theo./.

Đức Hải – R’Piên

Lượt xem: 1