Sáng nay (ngày 14.3), tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển”. Dự và phát động cuộc thi có các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, PCT HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh. Lễ phát động được truyền hình trực tuyến tới điểm cầu 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại Lễ phát động, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông qua Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai- 90 năm hình thành và phát triển”. Theo đó đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; đồng chí Tống Thới Mốc – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Giám khảo.

Phát biểu phát động Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai- 90 năm hình thành và phát triển”, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của tỉnh Gia Lai là không dài so với chiều dài lịch sử của dân tộc, song những chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và những thành tựu to lớn trong hơn 35 năm năm thực hiện đường lối đổi mới là minh chứng hùng hồn cho khát vọng độc lập, tự do; ý chí kiên cường, bất khuất; tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua gian khổ, quyết tâm vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: “Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai – 90 năm hình thành và phát triển” được tổ chức rộng rãi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của tỉnh Gia Lai, gắn với trang sử hào hùng của dân tộc; qua đó góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, con người, tiềm năng của Gia Lai; những giá trị, thành tựu to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã giành được trong 90 năm qua. Đồng thời cũng là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã anh dũng hy sinh, cống hiến cho cuộc đấu tranh, bảo vệ thành quả cách mạng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ; khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp.”

Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai – 90 năm hình thành và phát triển” được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm, gồm 09 kỳ (một tuần một kỳ); bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 13 tháng 5 năm 2022. Ban Tổ chức Cuộc thi công bố rộng rãi Thể lệ Cuộc thi, nội dung câu hỏi trắc nghiệm và đáp án, kết quả các kỳ thi trên Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai và các trang liên kết: baogialai.com.vn; gialaitv.vn; tinhdoangialai.org.vn. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức mời và trao thưởng cho các tập thể cá nhân đạt giải qua các kỳ thi tại buổi lễ tổng kết cuộc thi, dự kiến tổ chức trong dịp diễn ra Tuần lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (từ ngày 19/5 đến ngày 25/5/2022).

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu: “Thời gian tổ chức Cuộc thi diễn ra tương đối ngắn, trong khoảng 02 tháng; do đó, để Cuộc thi đạt kết quả tốt nhất theo mục đích, yêu cầu đề ra, tại buổi Lễ phát động này, tôi đề nghị và tin tưởng rằng: Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tích cực vận động để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Đồng thời, đề nghị các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh. Thành công của Cuộc thi sẽ là nguồn cổ vũ to lớn, tạo ra động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợp Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quyết tâm xây dựng tình nhà ngày giàu đẹp. Với tinh thần đó, thay mặt Ban Tổ chức Cuộc thi, tôi tuyên bố phát động Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai – 90 năm hình thành và phát triển”.

Tiếp đó, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cùng lãnh đạo: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã bấm nút chính thức phát động cuộc thi.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

