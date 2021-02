Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sáng nay (18/2), đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe báo cáo tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng tham dự có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Theo báo cáo, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiệm vụ trên các mặt công tác đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, đã chú trọng chăm lo tết cho người dân và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, đời sống của người dân, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, song tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, trong đó có vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự hỗ trợ đắc lực của các lực lượng y tế tuyến trên, nên đến nay tỉnh Gia Lai đã phong tỏa và kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Đến hôm nay là ngày thứ 7 liên tiếp, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Đối với 27 ca dương tính đã ghi nhận, sức khỏe của các bệnh nhân tương đối ổn định, chưa ghi nhận các triệu chứng nặng. Hiện, công tác giám sát, lấy mẫu xét nghiệm đang được mở rộng trong cộng đồng tại các ổ dịch. Sau thời gian nghỉ tết, mọi hoạt động trên địa bàn tỉnh đã trở lại bình thường

