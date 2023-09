Sáng nay ngày (12/9), (nhằm ngày 28/7 âm lịch), Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai phối hợp với thị xã An Khê tổ chức Lễ tưởng niệm 231 năm ngày Mất Hoàng đế Quang Trung (29/7/1792 – 29/7/2023 Âm lịch) tại di tích An Khê trường, thị xã An Khê.Dự Lễ tưởng niệm có các đồng chí: Thái Thanh Bình – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ; Rah Lan Lâm – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc công an tỉnh; Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ; HĐND, UBND tỉnh, Ủy Ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Về khách mời tỉnh bạn có đại diện diện lãnh đạo huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định, cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trước khi tiến hành lễ giỗ chính, các đại biểu đã dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung để tri ân công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ; cùng các tướng sĩ phong trào Tây Sơn đã lập nên nhiều chiến công hiển hách trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Ông Trần Ngọc Nhung – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh- Phó Trưởng Ban thường Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai đọc bài diễn văn Lễ tưởng niệm nhấn mạnh: Quang Trung – Nguyễn Huệ không chỉ được biết đến là người văn võ song toàn mà còn là một vị minh quân có tấm lòng chiêu hiền đãi sĩ, nhìn xa trông rộng; là một thiên tài quân sự của Việt Nam. Tiếc thay cuộc đời Người lại quá ngắn ngủi, ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý (1792), Hoàng đế Quang Trung đột ngột mất khi mới ở tuổi 39 tuổi, để lại bao hoài bão về xây dựng, kiến thiết đất nước. Tuy vậy, con người và sự nghiệp của ông luôn sống mãi trong trong ký ức bất diệt của Nhân dân ta; đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và Nhân dân vùng Tây Sơn Thượng đạo.

Ông Trần Ngọc Nhung – Tỉnh uỷ viên, Giám Đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai phát biểu: “Kỷ niệm 231 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung, chúng ta tự hào vì đang được sống ngay trên mảnh đất mà ông từng dựng cờ nghĩa. Phát huy hào khí Tây Sơn – Quang Trung – Nguyễn Huệ Gia Lai nói chung, An Khê và các huyện bạn Đak Pơ, Kbang, Kông Chro nói riêng đã kế thừa xứng đáng truyền thống yêu nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với cả nước, những tên đất, tên người như Anh hùng Ngô Mây, Đinh Núp, Y Đôn, Đỗ Trạc, đường 19, đèo An Khê, Dốc Lá, Tú Thủy, Cửu An, Rộc Rứa, Suối Vối… đi vào lịch sử dân tộc, mãi mãi là niềm tự hào của Nhân dân. Gia Lai càng thêm tự hào và nâng cao trách nhiệm của mình hơn nữa trong việc gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử của di tích gắn với phát triển kinh tế, xã hội địa phương, để xứng đáng với danh hiệu di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng.”

Tiếp đó, các đại biểu và Nhân dân đã tập trung về trước Điện thờ chính An Khê trường cùng tham gia lễ giỗ chính thức. Lễ được tiến hành trang nghiêm, theo đúng nghi thức truyền thống. Ban Nghi lễ- Nhạc lễ đã trỗi lên khúc nhạc trận Tây Sơn và đọc bài văn tế thể hiện niềm tưởng nhớ, tiếc thương đối với sự ra đi của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ. Nhân dân và du khách dù là lần đầu mới đến hay đã từng tham dự lễ giỗ Vua Quang Trung trong các năm trước, ai nấy cũng xúc động, tự hào và cảm phục với Hoàng đế Quang Trung – Vị vua tài ba, hiền đức.

Tây Sơn Thượng đạo, chính là cái nôi, căn cứ địa đầu tiên của phong trào nông dân Tây Sơn. Nơi đây còn lưu giữ nhiều di tích có giá trị lịch sử- văn hóa đặc biệt. Lễ giỗ Vua Quang Trung là một trong những hoạt động thiết thực nhằm duy trì và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong việc gìn giữ giá trị di sản, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng Đạo../.

Kim Ngân – Thanh Sáng



