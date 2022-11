Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai giám sát công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

Sáng 16/11, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, do bà Nguyễn Thị Tường Linh, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì đã tiến hành giám sát việc thực hiện các qui định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đối với Đội Quản lý thị trường số 3 – quản lý địa bàn huyện Đức Cơ, huyện Chư Prông và Đội Quản lý thị trường số 5 – quản lý địa bàn các huyện Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa và thị xã Ayun Pa.

Báo cáo của 2 đội Quản lý thị trường cho thấy, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được triển khai thực hiện thường xuyên và liên tục. Các đội đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính hàng trăm vụ vi phạm về kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, điều kiện kinh doanh, an toàn thực phẩm… Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, địa bàn rộng, nhiệm vụ nặng nề nên việc quản lý, kiểm tra gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với địa bàn biên giới, có nhiều đường mòn, lối mở. Mặt khác, việc kiểm tra kiểm soát đối với những nhóm mặt hàng do nhiều ngành quản lý như: Phân bón, dược, vật tư y tế, thực phẩm, xăng dầu… cần phải có sự phối hợp chứ bản thân các đội Quản lý thị trường khó triển khai thực hiện.

Theo đó, do những thiếu thốn về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ kiểm tra nhanh các loại hàng giả, hàng kém chất lượng nên công tác kiểm tra gặp rất nhiều khó khăn và chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là đối với loại hình thương mại điện tử.

Những nội dung tiếp theo của đợt giám sát này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin sau.

Minh Thanh – Ksor Tuối – Minh Vũ

