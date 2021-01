Ban Dân vận Thành ủy Pleiku hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ban Dân vận Thành ủy Pleiku vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, thực hiện chủ đề năm “Dân vận khéo”, Ban Dân vận Thành ủy Pleiku tham mưu cho cấp ủy tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận đạt nhiều kết quả thiết thực. MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, Ban Dân vận Thành ủy Pleiku tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền; tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tiếp tục tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ dân vận; chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả./.

CTV Khánh Phượng – Văn Thạch (TP.Pleiku)

Lượt xem: 3