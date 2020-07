Ban Chỉ đạo thi tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Mới đây, tại huyện Phú Thiện, Ban Chỉ đạo thi tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Kì thi tốt nghiệp THPT năm nay, được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 9 đến ngày 10/8/2020, khu vực phía Đông Nam có 2.082 thí sinh đăng kí dự thi, được bố trí tại 06 điểm thi với 88 phòng thi dự kiến. Tại hội nghị, các địa phương đã báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại. Trên cơ sở đó nêu lên những phương án về đảm bảo cho kì thi như công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho việc sao in đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, bảo vệ điểm thi, hỗ trợ thí sinh trong thời gian thi; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức kỳ thi; đảm bảo tuyên truyền, thông tin liên lạc trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi để kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế./.

CTV Thanh Tâm – Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)

