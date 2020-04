Ban Chỉ đạo Quốc gia họp trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến Dự thảo Chỉ thị về thực hiện các biện pháp  phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Chiều ngày 17/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về Dự thảo Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, sắp tới Chính phủ sẽ thông qua chỉ thị mới tạo một khung quy định những giải pháp chung cho cả nước cũng như với các nhóm địa phương nhằm giúp các tỉnh, thành không lúng túng trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Dự thảo Chỉ thị mới đưa ra các biện pháp áp dụng chung trên phạm vi toàn quốc và các biện pháp áp dụng cho từng nhóm nguy cơ. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân loại theo 3 nhóm nguy cơ: Nhóm nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm nguy cơ thấp. Theo dự thảo, đối với nhóm nguy cơ cao: Yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp cần thiết; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc. Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế giao thông liên tỉnh, sắp xếp giao thông nội tỉnh cho phù hợp; đóng cửa các cơ sở cung ứng các mặt hàng và dịch vụ không thiết yếu. Đối với nhóm có nguy cơ: Hạn chế người dân ra ngoài, không tập trung quá 10 người, hạn chế hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, vận chuyển liên tỉnh; hạn chế mở cửa hàng phục vụ các mặt hàng thiết yếu, hạn chế một số loại hình kinh doanh đường phố. UBND các tỉnh, thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mở các cửa hàng không thiết yếu và các loại hình kinh doanh đường phố nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Đối với nhóm nguy cơ thấp: Khuyến khích người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, không tập trung quá 20 người trở lên tại nơi công cộng; khuyến khích hạn chế hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, vận chuyển hành khách liên tỉnh; khuyến khích không mở cửa các cửa hàng phục vụ các mặt hàng không thiết yếu; các hình thức kinh doanh, lao động tự do được làm việc nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng lây nhiễm.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đồng tình, tán thành cao với các nội dung của Dự thảo Chỉ thị; đồng thời đề xuất bổ sung một số nội dung cần có khung hướng dẫn cụ thể, rõ ràng theo từng nhóm để các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện thống nhất, tránh mỗi nơi làm một kiểu.

Qua các ý kiến đóng góp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh trong hôm nay để trình Thủ tướng vào ngày 18/4 để Chỉ thị ban hành đảm bảo vừa có sự chỉ đạo thống nhất của trung ương, đồng thời thể hiện tinh thần, trách nhiệm của từng địa phương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Dịch bệnh chắc chắn còn kéo dài, dù có từng nơi, từng lúc lắng xuống. Chỉ đến khi nào thế giới có thuốc đặc trị hoặc có vắc xin mới có thể coi là cơ bản hết dịch. Dù hạn chế các hoạt động để phòng chống dịch nhưng vẫn phải giao lưu để đảm bảo mục tiêu kép vừa tiếp tục chống dịch vừa ổn định và phát triển kinh tế. Mục tiêu lớn nhất là phải kiểm soát được dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan, tiến tới chung sống an toàn, thúc đẩy điều chỉnh tích cực của xã hội. Phó Thủ tướng lưu ý: Muốn chung sống an toàn phải hiểu sự nguy hiểm và cơ chế lây lan của dịch bệnh từ đó quán triệt thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch; giải pháp quan trọng đầu tiên là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, thường xuyên rửa tay, không tụ tập đông người. Đầu tiên là chung sống an toàn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho mình, khi có bệnh không đổ xô đến các bệnh viện mà phải liên hệ với các cơ sở y tế trước. Các cơ sở y tế đều coi người đến khám như người có nguy cơ lây nhiễm để phòng cho các y bác sỹ, cho bệnh nhân. Ngành Giáo dục phải rà lại toàn bộ các quy trình và công việc cần phải làm để khi dịch bệnh kiểm soát được thì học sinh đi học an toàn. Trên từng lĩnh vực, từng cấp độ đều phải cố gắng điều chỉnh tích cực. Theo Phó Thủ tướng, thời gian vừa qua bên cạnh những nỗ lực, vất vả trong công tác phòng chống dịch có những điểm rất tích cực và mang lại hiệu quả, mang lại giá trị cao đó là lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, ý thức cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái đã được khơi dậy mạnh mẽ. Nhiều vấn đề trước đây thúc đẩy đổi mới nhưng chậm, trong thời điểm này thêm động lực để thay đổi nhanh. Dễ thấy nhất là các giải pháp tận dụng thời cơ cách mạng 4.0, cung cấp dịch vụ công, học trực tuyến, tư vấn khám bệnh, điều trị trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt… Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh 3 vấn đề: Kiểm soát dịch bệnh, chung sống an toàn, điều chỉnh tích cực, nếu làm tốt những vấn đề này thì sẽ chống dịch thành công, phát triển được kinh tế- xã hội, góp phần thúc đẩy sự điều chỉnh. Phó Thủ tướng rất mong các bộ, ngành, địa phương cùng nhau thống nhất hành động, mặc dù vẫn còn nhiều vất vả nhưng chắc chắn sẽ thành công./.

