Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai họp phiên thứ Sáu

Sáng nay (26/12), đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai. Tham dự Phiên họp có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Võ Thanh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Quán triệt tinh thần tại Phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tại Phiên họp thứ Năm của Ban Chỉ đạo và Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo vào cuối tháng 11/2023; đồng thời báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đồng chí Hồ Văn Niên cũng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra và thông qua dự thảo kết luận của Ban Chỉ đạo về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thanh tra và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân tại huyện Đức Cơ. Cùng với đó, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia góp ý vào dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo và Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo, trên cơ sở Kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tại Phiên họp thứ Năm của Ban Chỉ đạo và Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo vào cuối tháng 11/2023, các thành viên của Ban Chỉ đạo đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đối với 5 vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo được chỉ đạo giải quyết đảm bảo theo tiến độ, đúng quy trình, quy định. Đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, các cơ quan tố tụng tỉnh đang tiếp tục thụ lý, điều tra 12 vụ với 21 bị can từ kỳ trước chuyển sang; qua đó đã truy tố, chưa đưa ra xét xử 3 vụ với 10 bị can. Cùng với đó, trong quý IV/2023, các cơ quan tố tụng tỉnh cũng đã tiến hành khởi tố mới 8 vụ với 18 bị can về tội tham nhũng, tiêu cực; trong đó đã truy tố, xét xử 1 vụ với 1 bị cáo./.

Đức Hải – R’Piên

Lượt xem: