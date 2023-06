Ban Chỉ đạo Diễn tập “GL-23” tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm

Sáng 5/6, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo Diễn tập “GL-23” tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai năm 2023. Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Diễn tập “GL-23” chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Diễn tập “GL-23”; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Diễn tập “GL-23”.

Chấp hành Chỉ thị số 12 của Tư lệnh Quân khu 5, từ ngày 18/5 đến 23/5/2023, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 chỉ đạo khung tập tỉnh Gia Lai tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự năm 2023, với đề mục: “Tỉnh Gia Lai phòng, chống ứng phó sự cố thiên tai, cứu hộ, cứu nạn do mưa bão. Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc trên địa bàn tỉnh” mang mật danh “GL-23”. Theo đánh giá của Quân khu 5, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự năm 2023. Trong đó, đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, khắc phục những khó khăn để chỉ đạo và tổ chức diễn tập theo đúng Chỉ thị số 12 của Tư lệnh Quân khu 5; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện. Về diễn tập phòng thủ dân sự đã thực hành đúng kịch bản, kế hoạch, sát tình huống giả định, đạt được mục đích, yêu cầu và phim diễn tập được Quân khu 5 đánh giá cao. Đối với diễn tập khu vực phòng thủ được triển khai chặt chẽ, theo đúng quy trình, quy định từ vận hành cơ chế đến thực binh và đảm bảo yêu cầu đặt ra khi chuyển trạng thái địa phương từ thời bình sang thời chiến.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Diễn tập “GL-23”, nêu rõ: Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai năm 2023 được Quân khu 5 đánh giá cao, song Gia Lai là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng – an ninh, do đó, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Trong quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội phải gắn với củng cố quốc phòng – an ninh; quy hoạch, phát triển các công trình hạ tầng cơ sở phải mang tính lưỡng dụng, vừa đảm bảo cho nhu cầu dân sinh, vừa bảo đảm cho nhu cầu quốc phòng khi cần thiết. Đối với các tình huống trong diễn tập là giả định và thực tế sẽ phức tạp hơn nhiều nên đòi hỏi cần có sự chuẩn bị chu đáo từ lý luận đến thực tiễn nhằm đảm bảo hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đối với những phương thức chiến tranh mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Diễn tập “GL-23” ghi nhận và biểu dương các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong khung diễn tập đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị và điều hành diễn tập chính thức đạt kết quả cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, cơ quan, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự; trọng tâm là Nghị quyết số 28, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị; Nghị định số 21, Nghị định số 03 của Chính phủ, trong đó cần xác định xây dựng “thế trận lòng dân” là nền tảng vững chắc của khu vực phòng thủ. Đồng thời, tập trung tham mưu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh “Cơ bản, toàn diện, liên hoàn, vững chắc”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong các tình huống; nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Hồ Văn Niên cũng yêu cầu cần tập trung phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao; bảo vệ, củng cố các công trình phòng thủ; xây dựng thế trận khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở địa phương trong thời bình và sẵn sàng chuyển sang thời chiến.

Dịp này, 30 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập dân sự tỉnh Gia Lai năm 2023 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Đức Hải – R’Piên

