Ban Chỉ đạo 138 Trung ương khảo sát tại thành phố Pleiku

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 138 Trung ương do Đại tá Nguyễn Thái Bình – Phó Cục Trưởng Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vừa đến khảo sát tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm tại thành phố Pleiku.

Từ năm 2016 đến nay trên địa bàn thành phố đã xảy ra 981 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 42 người, bị thương 188 người, tổng trị giá thiệt hại trên 22 tỷ đồng. Lực lượng Công an đã phát hiện 459 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; bắt 1.210 đối tượng. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào dân toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 3.822 lượt tổ dân phố, thôn, làng với trên 250 ngàn lượt người tham gia. Bên cạnh đó, Công an TP.Pleiku đã triển khai lắp đặt và đưa vào khai thác 176 camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực trọng điểm, phức tạp nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thái Bình – Phó Cục Trưởng Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng đánh giá cao công tác phòng, chống tội phạm của thành phố Pleiku. Đồng thời đề nghị thời gian tới, thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Trong đó, lực lượng Công an tập trung đấu tranh với tội phạm có liên quan đến “tín dụng đen”, ma túy; nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát, quản lý các đối tượng và có kế hoạch đấu tranh cụ thể, không để phát sinh tội phạm, đồng thời nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả./.

CTV Thanh Truyền – Bá Bính (TP.Pleiku)

Lượt xem: