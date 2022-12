Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng)

Ngày 14/12 , Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ XI (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Năm 2022, TP. Pleiku đã thực hiện đạt và vượt 17/20 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện trên 9.403 tỷ đồng (đạt 101% kế hoạch); thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp đạt 100% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18,62% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ bản được có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Duy Thuân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2023. Theo đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả 03 Nghị quyết, 01 chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII gắn với thực hiện 3 Chương trình MTQG ; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2023; đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn cho các công trình trọng điểm; tiếp tục quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, khu dân cư, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ./.

CTV Phương Thảo – Bá Bính (TP.Pleiku)

