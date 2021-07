Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang khóa IX Hội nghị lần thứ V (mở rộng)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang khóa IX vừa tổ chức Hội nghị lần thứ V (mở rộng) để đánh giá các mặt công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng của huyện Kbang tăng 4,5% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt khá – riêng thu tại địa phương gần 30 tỷ đồng, đạt gần 80% so với dự toán huyện giao, tăng 30,9% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện tích cực, hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội đã tích cực triển khai kế hoạch hoạt động hướng về cơ sở. Tuy vậy, việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu; nạn tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số tăng. Tình hình vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng có thời điểm còn diễn biến phức tạp. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp có tính khả thi để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới./.

CTV Hồng Hạnh (Huyện Kbang)

Lượt xem: