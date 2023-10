Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Păh tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Păh vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng), khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 9 tháng đầu năm 2023, các lĩnh vực kinh tế – xã hội của huyện Chư Păh tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong đó, đã thành lập được 8 hợp tác xã, đạt 800% Nghị quyết; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 1.900 tỷ đồng, tăng 9,53% so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tuyên giáo, kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng viên mới được quan tâm thực hiện đúng quy định./.

CTV Diễm Ly – Văn Cảnh (Huyện Chư Păh)

