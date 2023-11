Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà các gia đình có nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông

Trong chuỗi hoạt động “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2023, hôm nay (ngày 7.11), đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà 10 gia đình có người thân thương vong do tai nạn giao thông tại 4 huyện gồm: Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ và Chư Pưh.

Tại các nơi đến thăm, ông Võ Ngọc Quảng – Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và chia sẻ sự đau thương, mất mát đối với các gia đình có người thân bị thương vong do tai nạn giao thông, từ đó từng bước vươn lên trong cuộc sống. Được biết, 10 tháng của năm 2023 (tính từ ngày 15.12.2022 đến ngày 14.10.2023), trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 253 vụ tai nạn giao thông, làm 161 người chết, 182 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm 17 vụ, giảm 34 người chết và giảm 33 người bị thương.

Đoàn Bình – Phi Long

