Bám cơ sở để đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến gần hơn với người dân, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những giải pháp trọng tâm hiện đang được cả hệ thống chính trị, chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai. Với sự nhạy bén, linh động trong quá trình triển khai và sát với tình hình thực tế, việc làm này sẽ góp phần quan trọng nhằm từng bước nâng cao nhận thức cho người dân; chung tay phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Những ngày này, Đại úy Dương Thị Thùy Linh – Đội Cảnh sát giao thông Trật tự, Công an huyện Ia Pa thường xuyên cùng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị bám thôn, làng để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; nhất là hiểu rõ tác hại rượu bia, cũng như sau khi đã uống say thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm phòng ngừa tai nạn… Với phương châm: “Đi từng ngõ, gõ cửa tận nhà” để giải thích cặn kẽ từng việc làm cụ thể, dần dần ý thức của bà con đã có sự thay đổi.

Đại úy Dương Thị Thùy Linh – Đội Cảnh sát giao thông Trật tự, Công an huyện Ia Pa cho biết: “Đội CSGT sẽ phối hợp với công an các đội, công an các xã tăng cường xuống các buôn, làng để tuyên truyền cho người dân hiểu được tác hại của việc uống rượu bia sau đó tham gia giao thông sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản đến bản thân, gia đình. Đồng thời để người dân hiểu được mức phạt khi tham gia giao thông mà sử dụng rượu bia thì sẽ rất là nặng, ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình, để người dân hiểu, nắm rõ, từ đó chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật”.

Anh Y Yoen Bhôk – Làng Đăk Chă, xã Ia Mrơn, Ia Pa nói: “Khi mình uống rượu, bia thì ngủ ở nhà, không được tham gia giao thông. Bởi nếu tham gia giao thông thì rất nguy hiểm cho bản thân mình và mọi người”.

Gia Lai là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số khá lớn. Thời gian qua, tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên thường xuyên không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia sau đó phóng nhanh vượt ẩu đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Để chấn chỉnh tình trạng này, bên cạnh việc rà soát, lên danh sách các đối tượng thường xuyên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông để giáo dục, răn đe cá biệt thì hệ thống chính trị tại cơ sở cũng đến tận nhà từng hộ dân để tuyên truyền vận động; cho gia đình ký cam kết, phối hợp để giáo dục con em không tái phạm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Ông Đinh Drung – Bí thư Chi bộ làng Kuk Đak, xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết: “Các ban, ngành, đoàn thể ở làng thấy các thanh thiếu niên hư thì cũng tới nhà tuyên truyền vận động, làm cam kết. Thứ 2 nữa nếu cố tình không chấp hành, ví dụ như đi mà thường không đội mũ bảo hiểm thì trong các cuộc họp của làng thì răn đe, giáo dục cho họ để họ hiểu, tránh tình trạng tai nạn giao thông”.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Tăng cường các giải pháp, các biện pháp, phải có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các lực lượng, phải chỉ đạo hệ thống chính trị của chúng ta vào cuộc một cách đầy đủ. Vai trò của từng cấp, vai trò của từng lĩnh vực phải được nâng lên. Tôi cũng đề nghị Mặt trận, các đoàn thể với trách nhiệm của mình trong công tác vận động quần chúng, trong công tác tuyên truyền ta gắn kết với các lực lượng, với các tổ chức, kể cả các tổ chức tôn giáo, kể cả những người có uy tín để chúng ta làm tốt công tác vận động này. Tuyên truyền cá biệt, tuyên truyền theo nhóm, mà muốn tuyên truyền cá biệt thì phải nắm chắc đối tượng; những đối tượng nào thường xuyên tham gia nhóm quậy phá, lạng lách, đánh võng, những đối tượng thường xuyên đi nhậu rồi say xỉn, đưa phương tiện ra lái rồi coi đó là thành tích của mình và tuyên truyền trong từng khu vực, từng làng“.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông vào các khung giờ cao điểm trong ngày; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời chỉ đạo Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh sớm đưa ra xét xử một số vụ án điểm về tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trên cơ sở đó nhân rộng để giáo dục, tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt pháp luật về trật tự an toàn giao thông./.

