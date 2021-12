Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng khách du lịch đến tỉnh Gia Lai giảm mạnh

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong gần 2 năm qua đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành dịch vụ-du lịch của các tỉnh, thành trong nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng. Dự ước trong năm 2021, lượng khách du lịch đến tỉnh giảm mạnh.

Từ cuối tháng 4/2021 đến nay, dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên cả nước, nhiều hoạt động du lịch bị ngưng trệ, khách du lịch hủy tour, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch phải dừng tổ chức đã tác động mạnh đến các hoạt động du lịch của tỉnh. Do vậy, các chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Năm 2021, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh Gia Lai ước đạt 330.000 lượt, đạt 47,14% kế hoạch và bằng 41,25% so với cùng kỳ năm 2020; tổng doanh thu du lịch ước đạt 200 tỷ đồng, đạt 47,62% kế hoạch, bằng 52,63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa là 329.400 lượt, đạt 47,22% kế hoạch, bằng 41,35% so với cùng kỳ; khách quốc tế 600 lượt, đạt 25% kế hoạch, bằng 17,65% so với cùng kỳ năm trước./.

Thiên Thanh, Duy Linh

