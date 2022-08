An Khê với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”

Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được các cấp Hội Nông dân thị xã An Khê triển khai có hiệu quả. Nhiều nông dân sau khi được hỗ trợ đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Hơn 3 năm trước gia đình ông Lê Văn Ô, ở thôn An Điền Nam, xã Cửu An đã chuyển đổi hơn 1ha đất trồng mía, mì sang trồng cây quýt đường. Ban đầu, ông đến các nhà vườn trong và ngoài thị xã học hỏi kinh nghiệm, sau đó mua 600 cây giống tại tỉnh Bến Tre về trồng. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, chăm sóc, bón phân, tưới nước đầy đủ nên vườn quýt sinh trưởng và phát triển tốt đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Ông Lê Văn Ô – Thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê cho biết: “Mô hình trồng quýt này thì tôi trồng diện tích được 1 ha với 600 cây. Qua chuyển đổi cây trồng sang cây quýt này thì thấy có hiệu quả. Một năm nếu 1 cây cho khoảng 20kg thì thu nhập khoảng 400 nghìn đồng. Thấy hiệu quả của cây quýt này so với các cây trồng khác thì thấy hiệu quả hơn.”

Gia đình ông Nguyễn Văn Hòa ở Tổ 1, phường An Tân cũng là một trong những điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở địa phương từ mô hình trồng hoa công nghệ cao. Với diện tích 1000m2 nhà lồng thường xuyên trồng 3 loại hoa đồng tiền, hoa cúc và hoa hồng. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăm sóc theo qui trình nên hoa đạt chất lượng được người tiêu dùng ưa chuộng. Từ mô hình trồng hoa, mỗi năm gia đình ông có thu nhập ổn đinh từ 200 – 250 triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 3 lao động.

Ông Nguyễn Văn Hòa – Tổ 1- phường An Tân-thị xã An Khê chia sẻ: “Gia đình tôi trước đây cũng làm nông, làm đủ thứ cây trồng mì, mía, dưa, bí… nói chung đa số thì được mùa thì mất giá, được giá mất mùa, cũng thất thu. Tôi mới chuyển đổi qua bông hoa này cách cây cũng 10 năm, thì tôi thấy hoa phát triển rất ổn định. Từ đó tôi mới đúc chậu cung cấp luôn cho bà con, vừa cung cấp giống vừa cung cấp chậu, tôi thấy đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, tôi phát triển lên gấp 3 lần, bà con nào có nhu cầu trong số thành viên tổ hợp tác tôi cũng sẽ cung cấp cho đầy đủ.”

Trong 5 năm qua, các cấp Hội nông dân thị xã đã vận động kết nạp được 1.347 hội viên, đến nay toàn thị xã có 6.575 hội viên, chiếm 79,5% nông dân thị xã, 100% xã, phường, thôn, làng có tổ chức hội nông dân. Có 22.226 lượt hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi theo quy định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đã xét công nhận hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 16.849 lượt hộ, đạt 76%. Thị xã đã được thành lập 7 HTX nông nghiệp hoạt động chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp với 296 thành viên, có 186 hội viên nông dân, chiếm 63%; thành lập được 9 mô hình nông hội với 207 thành viên. Những năm qua, Hội nông dân thị xã cũng đã tích cực vận động hội viên đóng góp, xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân thị xã được 3.954 triệu đồng, đã giải ngân cho 634 lượt hộ vay với số tiền trên 3 tỷ đồng để mua phân bón, cây, con giống để phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tạo điều kiện cho 1.714 hộ vay với tổng dư nợ trên 73 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT Thị xã giải quyết cho 1.447 hộ vay với tổng dư nợ 171 tỷ đồng. Các hộ SXKDG đã tạo công ăn việc làm cho 34.950 lượt lao động thường xuyên, lao động thời vụ tại địa phương; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã xuống còn 2,0%.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê cho biết: “Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thì qua 5 năm phong trào này thực sự hiệu quả đối với thị xã An Khê trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, đặc biệt là hình thành các chuỗi liên kết, các tổ hợp tác kinh tế như là hợp tác xã, nông hội để mà tổ chức thực hiện. Thứ 2 là củng cố cho hội mạnh hơn. Thứ 3 là ý thức chia sẽ các kinh nghiệm, giúp đỡ đối với các hộ nông dân đăng kí sản xuất kinh doanh giỏi để cùng nhau phát triển góp phần xây dựng thị xã An Khê ngày càng vững mạnh”.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên, nông dân thị xã An Khê đổi mới suy nghĩ, cách làm, biết sử dụng lao động một cách hợp lý, sử dụng đồng vốn có hiệu quả vào sản xuất, chăn nuôi vươn lên làm giàu.

