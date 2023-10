An Khê: Truy điệu, an táng Liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

Sáng nay (12/10), Thị ủy – HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã An Khê long trọng tổ chức Lễ Truy điệu, an táng Liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước vừa được quy tập trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê. Tham dự lễ có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ayun H’Bút-Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

8h30 sáng nay, Lễ Truy điệu, an táng hài cốt Liệt sĩ được tiến hành. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Liệt sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Lần lượt các đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, lãnh các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh và thị xã An Khê đã thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương anh linh các anh hùng Liệt sỹ. Ngay sau lễ truy điệu, hài cốt các Liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê đúng nghi thức, trang trọng và chu đáo.

Được biết, từ tháng 8/2023 đến nay, Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 06 hài cốt Liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trong đó trên địa bàn Đak Pơ 02 hài cốt Liệt sĩ. Nay các Liệt sĩ được an nghỉ bên đồng chí, đồng đội trong niềm tưởng nhớ, ghi ơn sâu sắc của cấp uỷ Đảng, chính quyền, quân và nhân dân địa phương.

Trước đó, vào tối ngày 11/10, thị xã An Khê đã tổ chức Lễ Cầu siêu cho anh linh 6 anh hùng Liệt sĩ nhằm tri ân, tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng bào tử nạn qua các cuộc chiến tranh của dân tộc và cầu quốc thái dân an, đất nước hòa bình.

CTV Phương Thanh – Thế Huynh

