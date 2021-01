An Khê tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sau khi 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong năm 2020 thị xã An Khê đã tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại xã Cửu An và Thành An. Qua 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, 2 địa phương này đã cơ bản hoàn thành được các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Qua đó, góp phần làm cho bộ mặt, đời sống của người dân ngày càng khởi sắc hơn.

Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2016, xã Cửu An đã tập trung huy động các nguồn lực để củng cố các tiêu chí đã đạt chuẩn. Tuy nhiên, khi triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao thì địa phương còn 5 tiêu chí chưa đạt. Do đó, địa phương đã tập trung huy động các nguồn lực vận động người dân cùng chung tay thực hiện để đạt chuẩn các tiêu chí về cơ sở vật chất trường học, nhà ở dân cư. Cùng với đó là chú trọng hỗ trợ người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và hạ tỷ lệ hộ nghèo đạt chuẩn theo quy định của bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Bà Nguyễn Thị Phúc, Quyền Chủ tịch UBND xã Cửu An, thị xã An Khê cho biết: “Xã chúng tôi xác định và định hướng cho người dân thực hiện các mô hình có hiệu quả tại địa phương; hiện nay đang chuyển dịch cơ cấy ngành nông nghiệp sang các loại cây có múi vì trong quá trình triển khai thực hiện thì thấy rằng đã mang lại hiệu quả cho người dân và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở xã”.

Ông Bùi Thế Ánh, xã Cửu An, thị xã An Khê nói: “Ban đầu thì tôi tự phát trồng 5 sào cam. Qua 2 năm thì tôi được Nhà nước hỗ trợ phân bón, kỹ thuật làm theo tiêu chuẩn Vietgap đến nay cho thu hoạch thì thấy có hiệu quả”.

Còn với xã Thành An thì khi triển khai thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, đối với những tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư thì tiếp tục huy động, lòng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn để hoàn thiện. Đồng thời, địa phương cũng tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân để huy động sức dân cùng thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh, Quyền Chủ tịch UBND xã Thành An, thị xã An Khê cho biết: “Đối với xã Thành An xác định lấy tiêu chí số 10 là tiêu chí trọng tâm để thực hiện. Bởi vì có nâng cao được thu nhập cho người dân thì mới phát huy được sự đóng góp của Nhân dân để thực hiện được các tiêu chí khác. Và để thực hiện được tiêu chí số 10 thì trong năm 2020 thì chúng tôi đã định hướng cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đã liên kết với doanh nghiệp để thực hiện chuyển đổi cây trồng, như: cây chuối tiêu hồng và trồng cây ăn trái, cây ớt”.

Qua đánh giá của thị xã An Khê đến hết năm 2020 cả 2 xã Cửu An và Thành An đều có 18/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, còn lại tiêu chí số 18 là chưa đạt và sẽ phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2021. Đây là cơ sở để thị xã An Khê tiếp tục triển khai xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở 3 xã còn lại.

Ông Phan Vĩnh Tấn, Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê cho biết: “Các xã Xuân An, Song An đã đăng ký thực hiện nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 và dự kiến đến năm 2022 là xã Tú An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Do vậy mà chúng tôi đang chỉ đạo rà soát lại những tiêu chí nào chưa đạt và tập trung chỉ đạo. Đồng thời, yêu cầu các phòng, ban phối hợp hỗ trợ cùng với các xã để thực hiện làm sao đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới nâng cao”.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đem đến một sức sống mới, diện mạo mới cho vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Và với mục tiêu hướng đến xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao sẽ không ngừng củng cố các tiêu chí đã đạt chuẩn để hướng đến cái đích của chương trình là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân./.

Đức Hải, Huy Toàn

