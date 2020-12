An Khê tập trung phát triển sản phẩm OCOP

Thời gian qua, thị xã An Khê tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình OCOP, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đồng thời, mở ra cơ hội để người dân, các thành phần kinh tế tham gia các chuỗi sản xuất, nâng giá trị hàng nông sản, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững.

Xuất phát từ một nhà thuốc Đông y chuyên nghiên cứu và sử dụng dược liệu tại địa phương, trong quá trình hoạt động khám-chữa bệnh, nhận thấy nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thảo dược rất lớn, Công ty TNHH một thành viên Vũ Minh Phát đã sản xuất ra 39 sản phẩm gồm các loại trà, gia vị, viên uống được thị trường đánh giá cao. Để sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng đến xuất khẩu, Công ty đã đăng ký tham gia Chương trình OCOP. Và theo kết quả đánh giá, phân hạng của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020, sản phẩm viên uống mật nhân Vũ Minh Phát được chứng nhận xếp hạng 3 sao; 2 sản phẩm khác là: Trà gừng Vũ Minh Phát và trà cà gai leo Vũ Minh Phát xếp hạng 4 sao.

Ông Vũ Minh Phát – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vũ Minh Phát, thị xã An Khê nói: “Các sản phẩm của công ty thì nguồn nguyên liệu là tại địa phương, đã liên kết các hộ dân và HTX Tú An. Thứ 2 nữa là về các vấn đề về quy trình sản xuất phải đảm bảo an toàn thực phẩm, theo quy trình khép kín, đảm bảo nguyên tắc một chiều. Các vấn đề công bố sản phẩm đều đẩy đủ các yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm đề ra”.

Năm 2020, trên địa bàn thị xã An Khê có 2 hợp tác xã và 1 công ty đăng ký 6 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Trong đó, HTX Nông nghiệp-Thương mại và Dịch vụ Xuân An (xã Xuân An) đăng ký sản phẩm măng tây xanh Xuân An; HTX Nông nghiệp Tú An 1 (xã Tú An) đăng ký sản phẩm trà cà gai leo PơNang và trà đinh lăng PơNang; Công ty TNHH một thành viên Vũ Minh Phát (phường An Phú) đăng ký sản phẩm viên uống mật nhân Vũ Minh Phát, trà gừng Vũ Minh Phát, trà cà gai leo Vũ Minh Phát. Theo kết quả đánh giá, phân hạng của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, địa phương có 4 sản phẩm xếp hạng 3 sao và 2 sản phẩm xếp hạng 4 sao. Từ kết quả đạt được, năm 2021, địa phương sẽ đăng ký 6 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, trong đó tập trung chủ yếu là các sản phẩm từ dược liệu và rau.

Ông Phan Vĩnh Tấn – Phó Trưởng Phòng Kinh tế thị xã An Khê cho biết: “Dựa trên các cơ sở đăng ký này thì chúng tôi tập trung hướng dẫn, đầu tiên là hướng dẫn các cơ sở lập các thủ tục theo sản phẩm OCOP; đồng thời tổ chức tập huấn để cho các đơn vị chủ thể cũng như các địa phương để cho họ nắm được quy trình trong sản xuất để ra được 1 sản phẩm OCOP, để đạt chất lượng theo quy định về chất lượng sản phẩm OCOP”.

Cũng theo ông Phan Vĩnh Tấn, thời gian tới, thị xã An Khê tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hợp tác xã, doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng tem truy xuất nguồn gốc, nhãn mác, bảo đảm sản phẩm đưa ra thị trường có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Đoàn Bình, Phi Long

Lượt xem: