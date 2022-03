An Khê lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2022

UBND thị xã An Khê vừa có Kế hoạch số 31 về việc lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2022. Theo đó, các di tích được lập hồ sơ xếp hạng gồm: di tích lịch sử Chiến thắng Suối Vối-Rộc Dứa (phường Ngô Mây); di tích lịch sử Chiến … Continue reading “An Khê lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2022”

UBND thị xã An Khê vừa có Kế hoạch số 31 về việc lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2022. Theo đó, các di tích được lập hồ sơ xếp hạng gồm: di tích lịch sử Chiến thắng Suối Vối-Rộc Dứa (phường Ngô Mây); di tích lịch sử Chiến thắng đồn Hòn Bùi (xã Song An); di tích lịch sử đình Cửu Định (phường An Phước); di tích lịch sử đình An Cư (phường An Bình); di tích lịch sử miếu An Tân (phường An Tân). Công tác lập hồ sơ được giao Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã thực hiện với các nhiệm vụ: khảo sát thực địa; phỏng vấn nhân chứng liên quan đến di tích; sưu tầm tư liệu; đo vẽ lập bản đồ, bản vẽ kỹ thuật di tích; viết lý lịch khoa học di tích; thống kê hiện vật; tổ chức hội thảo khoa học di tích; tham khảo ý kiến từ các nhà khoa học, lãnh đạo tỉnh và chuyển hồ sơ cho Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thẩm định. Dự kiến công tác lập hồ sơ khoa học các di tích sẽ hoàn thành vào quý IV-2022./.

BT Trương Trang

