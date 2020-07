An Khê hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả VietGAP

Thị xã An Khê hiện có khoảng 30 ha cây ăn quả có múi các loại, trong đó, riêng xã Cửu An có gần 16 ha (13,4 ha quýt đường, 1,5 ha cam sành, 0,8 ha bưởi da xanh) đang trong giai đoạn chăm sóc và cho thu bói. Theo tập quán canh tác, lâu nay người dân thường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bón phân chưa cân đối đã gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của cây trồng; sản phẩm chưa được chứng nhận chất lượng, giá cả không ổn định nên hiệu quả kinh tế không cao. Trước thực tế đó, UBND thị xã An Khê đã phê duyệt dự án “Xây dựng vùng chuyên canh trồng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Cửu An” và giao cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã chủ trì thực hiện.

Dự án có 17 hộ dân (thành viên của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Cửu An) tham gia trên tổng diện tích 13 ha, sản lượng dự kiến 455 tấn/năm. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 8.2019 đến tháng 11.2020 với tổng kinh phí gần 815,6 triệu đồng (vốn ngân sách thị xã 335 triệu đồng, còn lại do người dân đóng góp). Khi tham gia dự án, nông dân được tập huấn về kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP và quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc xây dựng vùng sản xuất trái cây an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP sẽ giúp nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, tạo điều kiện cho sản xuất cây ăn quả phát triển; qua đó thực hiện tốt kế hoạch phát triển cây ăn quả theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thị xã.

Đoàn Bình, Minh Trí

Lượt xem: 5