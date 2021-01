An Khê cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Cùng với lực lượng Công an trong toàn tỉnh, những ngày này, Công an thị xã An Khê đang huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đặc biệt, với sự vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng, các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đã bị phát hiện, xử lý kiên quyết.

Trung bình mỗi ngày, Tỉnh lộ 667 nối liền thị xã An Khê và huyện Kông Chro có hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông. Đặc biệt trên tuyến đường này có nhiều điểm đen, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nếu người dân chủ quan, vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong dịp cao điểm này, Công an thị xã An Khê đã thành lập nhiều tổ tuần tra kiểm soát, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vừa tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; nhất là lỗi vi phạm về tốc độ.

Anh Trần Công Sơn – Lái xe bao biện: “Do em chạy vội vào để cắt mía nên mới quá tốc độ. Biết chạy vậy là nguy hiểm rồi”.

Qua gần 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an thị xã An Khê qua quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện 670 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời ra quyết định xử phạt 560 trường hợp với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Chiếm phần lớn trong số các lỗi vi phạm bị phát hiện, xử lý đó là: Lỗi tốc độ, nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường và vi phạm về tải trọng.

Trung tá Đỗ Văn Ngà – Phó Đội trưởng Đội CSGT – TT, Công an thị xã An Khê cho biết: “Tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để xử lý nghiêm các đối tượng điều khiển xe ô tô, mô tô vi phạm như: Điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn, chở quá khổ quá tải, dừng đỗ phương tiện trên đường sai quy định… Mục tiêu là kiềm chế, kéo giảm sâu tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí”.

Cũng theo Trung tá Đỗ Văn Ngà: Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng Công an thị xã An Khê tiếp tục huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm trong ngày và tại các tuyến đường phức tạp về trật tự an toàn giao thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm./.

Đoàn Bình, Phi Long

