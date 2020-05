Ảm đạm thị trường ô tô Gia Lai do tác động của dịch Covid-19

Do tác động của dịch Covid-19 nên từ đầu năm đến nay, thị trường ô tô tại Gia Lai rơi vào cảnh ảm đạm khi mà sức mua của người dân giảm mạnh. Theo đánh giá trong thời gian tới, khi mà dịch bệnh từng bước được kiểm soát tốt hơn, thị trường ô tô mới có thể ấm dần trở lại.

Theo đại diện một số đại lý ô tô trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên doanh số bán hàng chỉ đạt khoảng 45% chỉ tiêu kế hoạch và giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Do doanh số bán ra thấp, lượng xe tồn kho tăng cao buộc các đại lý phải cắt bớt lợi nhuận để giảm giá bán ra thị trường, điều đó đồng nghĩa với tỷ lệ lãi gộp gần như rất thấp, thậm chí có những dòng xe phải bán lỗ để luân chuyển dòng tiền.

Đơn cử như đại lý ô tô của công ty TNHH thương mại Ngọc Hoa, thành phố Pleiku, chẳng hạn: Nếu như năm 2019, lượng xe bán ra của đơn vị chiếm từ 12 đến 13% tổng thị phần ô tô tại Gia Lai. Tuy nhiên do tác động của dịch bệnh nên thời gian qua lượng ô tô tiêu thụ sụt giảm sâu. Riêng trong tháng 4.2020, doanh thu của đại lý giảm hơn 50% so với cùng kỳ.

Anh Lê Xuân Quang – Công ty TNHH thương mại Ngọc Hoa, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: Covid-19 thì đã ảnh hưởng đến tâm lý của người dân rất nhiều, đa số người dân thường muốn là trữ tiền nhiều hơn so với thời điểm trước khi dịch xảy ra. Từ tâm lý đó thì họ thường mong có một thời gian ổn định kinh tế, rồi mọi thứ. Từ đó thì sức mua các dòng xe giá cao nó bị ảnh hưởng, người dân sẽ tập trung vào các dòng xe giá rẻ nhiều hơn.

Những tháng đầu năm 2020, thị trường ô tô tại Gia Lai chịu tác động lớn từ dịch Covid-19, do đó, nhiều hãng xe đều không đạt kế hoạch doanh số bán hàng. Hầu hết các doanh nghiệp, đại lý đều cho biết đã đưa ra hàng loạt biện pháp kích cầu mua sắm song nhận định thị trường ô tô khó sôi động trong năm nay. Bởi lẽ, ảnh hưởng dịch Covid-19 làm giảm đáng kể nguồn thu nhập trong dân, cùng với đó giá cả nhiều mặt hàng nông sản chưa hồi phục nên tác động không nhỏ đến quyết định mua xe của nhiều người.

Anh Nguyễn Đắc Quốc Duy – Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Hưng Nga, thành phố Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Theo tôi thì do sức ảnh hưởng nhập khẩu xe từ bên các nước Đông Nam Á về Việt Nam, những nước đó đang bị ảnh hưởng nhiều do dịch Covid-19, nên khả năng nguồn cung cấp về thị trường trong nước còn khó. Chính vì vậy mà nhu cầu khách hàng biết như thế nên chắc chắn chưa có nhiều khởi sắc lắm”.

Theo nhận định, bắt đầu từ tháng 5 này, thị trường ô tô sẽ khởi sắc hơn các tháng trước đó, nhưng tình hình khó khăn dự báo vẫn tiếp tục kéo dài thêm trong quý II và quý III. Đến quý IV, thị trường ô tô kỳ vọng sẽ có bước tăng trưởng khi các chính sách thúc đẩy sự hồi phục, phát triển nền kinh tế phát huy hiệu quả.

Đoàn Bình, R’Piên, Thanh Sáng

Lượt xem: