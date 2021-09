9 tháng đầu năm 2021 tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng 11,36%.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, ngành Công Thương Gia Lai đã triển khai các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phuc̣ hồi và phát triển kinh tế- xã hội, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong đó, tích cực kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng 17 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, các chỉ tiêu của ngành đều tăng so với cùng kỳ, trong đó chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước thực hiện 9 tháng tăng 12,43% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt trên 16.789 tỷ đồng, đạt 67,7% kế hoạch và tăng 11,36% so với cùng kỳ./.

Lê Thư, Duy Linh

