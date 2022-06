Thành đoàn Pleiku phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lễ xuất quân cho 38 học viên tham gia Chương trình “Học làm chiến sĩ công an”. Đây là chương trình trải nghiệm “Học làm chiến sĩ công an” đầu tiên được tổ chức tại Tp.Pleiku.

Trong thời gian từ ngày 26/6 đến ngày 01/7/2022, 38 học viên độ tuổi từ 09 đến 11 sẽ được trải nghiệm cuộc sống của những chiến sĩ công an tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai. Tham gia chương trình, các em sẽ được đào tạo và huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng – tránh tai nạn thương tích và các nội dung hoạt động giáo dục đối với chiến sĩ công an, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với xã hội và gia đình.

Chương trình “Học làm chiến sĩ công an” được tổ chức với mục đích tăng cường giáo dục về lịch sử, truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; nâng cao ý thức tự lập, kỷ luật, kỹ năng sống, trải nghiệm trong quân ngũ, biết sẻ chia, vượt qua khó khăn cho các em học sinh, thiếu nhi; xác định trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

