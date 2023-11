2 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa trả lại 19 triệu đồng cho người đánh rơi

Công an huyện Krông Pa cho biết, đơn vị vừa bàn giao lại số tiền 19 triệu đồng cho người đánh rơi sau khi được 2 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa nhặt được.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 21.11, em Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 2014) và em Nguyễn Sinh Phúc (sinh năm 2013) là học sinh lớp 4B – Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa đang đi trên đường đoạn qua khu vực cây xăng dầu Petrolimex số 23 thuộc Tổ dân phố 10, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa thì thấy 1 phụ nữ đi xe mô tô đánh rơi 1 sấp tiền (tổng cộng 19 triệu đồng, loại mệnh giá 200 ngàn đồng). Hai em ngay sau đó đã mang đến trụ sở Công an huyện Krông Pa để nhờ tìm trả lại cho người đánh rơi.

Sau một thời gian ngắn xác minh, Công an huyện Krông Pa đã xác định được chị Vũ Thị C. (sinh năm 1981, trú ở Tổ dân phố 7, thị trấn Phú Túc) đã đánh rơi số tiền trên. Đến 21h ngày 21.11, chị C. rất vui mừng biết tin và đã đến Công an huyện nhận lại số tiền đánh rơi, đồng thời gặp mặt, gửi lời cảm ơn chân thành và tặng quà đến 2 em nhỏ.

Đoàn Bình

