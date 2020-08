2.021 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng sau gần 10 năm

Để cụ thể hoá việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm góp phần nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã huy động 39 tỷ đồng xây dựng 2.021 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 250 căn nhà cho hộ nghèo… qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xuống còn 7,04%. Ngoài ra, các hoạt động an sinh xã hội và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động cũng góp phần không nhỏ giúp người dân xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hơn./.

Thu Thủy, R’Piên

Lượt xem: 1