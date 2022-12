Cùng với cả nước, trong năm 2022 tiếp tục ghi dấu ấn sâu sắc về những thành tựu quan trọng của tỉnh Gia Lai. Với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiều lĩnh vực đã phục hồi, khởi sắc mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19; tạo động lực và niềm lạc quan để vững bước hiện thực hoá mục tiêu “xây dựng Gia Lai trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên. Ban Biên tập Đài PT-Gia Lai lựa chọn 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Gia Lai trong năm 2022, trân trọng giới thiệu đến quý độc giả!

Tuần lễ các sự kiện Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022)

Ngày 21/5, tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022), vinh dự đón Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đến dự, chúc mừng và chỉ đạo. 90 năm kể từ ngày thành lập, trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, các thế hệ cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đoàn kết, “chung lưng đấu cật’, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nên những kỳ tích kháng chiến kiến quốc; xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của tỉnh Gia Lai; rất đáng trân trọng và tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước; đồng thời kỳ vọng về những cơ hội tăng tốc phát triển đầy triển vọng của Gia Lai trong thời gian tới.

Trong dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh, Gia Lai cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, tạo nên những hiệu ứng sâu sắc; ôn lại truyền thống vẻ vang; quảng bá tiềm năng, hình ảnh đất và người Gia Lai, thu hút đầu tư, thúc đẩy tỉnh ngày càng phát triển.

Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo được Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

Ngày 18.01.2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 93 công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, càng nhân lên niềm vui, niềm tự hào của nhân dân Gia Lai. Với 8 cụm, 23 điểm di tích trên địa bàn thị xã An Khê và 3 huyện: Kbang, Đak Pơ, Kông Chro, Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo là những chứng tích lưu dấu câu chuyện lịch sử cách đây hơn 250 năm trên vùng đất Tây Sơn Thượng; nơi những người anh hùng áo vải cờ đào Tây Sơn Tam Kiệt: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đã dấy binh khởi nghĩa, thuở đầu xây dựng cơ đồ, lập nên nghiệp lớn, với những chiến công hiển hách rạng ngời vào bậc nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông. Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo cùng với hệ thống di chỉ khảo cổ Sơ kỳ đá cũ An Khê – nơi hồn thiêng sông núi hội tụ, được vinh danh sẽ mở ra nhiều cơ hội để kinh tế, du lịch miền đất “địa linh nhân kiệt” “cất cánh”.

Nhiều dấu ấn sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng

Quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là tinh thần Đại hội XIII của Đảng, trong năm 2022, Đảng bộ tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai rất bài bản, quyết liệt theo tinh thần “tự soi, tự sửa”, tạo được nhiều dấu ấn sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh. Triển khai công tác đào tạo, quy hoạch, điều động, phân cấp quản lý cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy đúng quy trình, quy định. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tạo được sức lan toả mạnh mẽ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt là 04 chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ thuộc đảng uỷ cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Vai trò lãnh đạo của Đảng không ngừng được tăng cường, giữ vững nên các lĩnh vực có sự chuyển biến mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.

Gia Lai: Kinh tế tăng trưởng ấn tượng

Với sự lãnh đạo sáng suốt của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, sáng tạo của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của Mặt trận Tổ quốc các cấp; sự đồng lòng góp sức của nhân dân, công đồng doanh nghiệp; thực hiện tốt phương châm “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững” nên trong năm 2022 tình hình kinh tế-xã hội của Gia Lai tiếp tục phát triển mạnh mẽ;đã hoàn thành 19/21 chỉ tiêu cơ bản, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao (với 9,27%). Tiềm năng, dư địa phát triển nhiều lĩnh vực được đánh thức, triển khai nhiều dự án đầu tư có tính lan tỏa, liên kết vùng. Toàn tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện, 91 xã, 118 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; GRDP bình quân đầu người đạt 60,45 triệu đồng/người. Đời sống của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội CCB tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027) được tổ chức trọng thể, đánh dấu những thành tích xuất sắc của tuổi trẻ Gia Lai trong hành trình nuôi dưỡng, hiện thực hoá ước mơ, hoài bão, khát vọng trong học tập, rèn luyện, lập thân lập nghiệp. Đại hội đã bầu 40 đoàn viên ưu tú vào Ban Chấp hành khóa mới và tiếp tục thể hiện tinh thần “đoàn kết, tiên phong, năng động, sáng tạo, khát vọng”; xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trên nền tảng các giá trị cốt lõi “tâm trong – trí sáng – hoài bão lớn”; xứng đáng là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng; đóng góp xứng đáng hơn nữa vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà.

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 cũng được tổ chức thành công tốt đẹp, biểu thị tinh thần đoàn kết và toả sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ với những thành tích vượt bậc của các hội viên Cựu chiến binh trong tỉnh, nhất là trong các phong trào “Hai xóa, Ba giúp, Ba mô hình”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, chung sức xây dựng nông thôn mới. Đại hội đã bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Gia Lai khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027. Với tinh thần “Trung thành, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, phát triển”, Cựu chiến binh Gia Lai sẽ không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng,thật sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức cách mạng, về bản lĩnh chính trị để thế hệ trẻ noi theo.

Đặc sắc Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ Nhất năm 2022

Hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ Nhất năm 2022 diễn ra trong 2 ngày (19-20/4)là nơi hội tụ tinh thần đoàn kết và các giá trị văn hoá đặc sắc, độc đáo của các dân tộc bản địa được hình thành, kết tụ qua những thăng trầm của lịch sử. Với 16 đoàn, gồm hơn 800 nghệ nhân tham gia, trong không gian đa sắc màu văn hoá của Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: diễn tấu cồng chiêng, nhạc cụ, hát dân ca, tạc tượng, đan lát, dệt vải… thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình yêu lớn lao của các nghệ nhân đối với tinh hoa di sản văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, nhất là không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên;qua đó tiếp tục kế thừa, trao truyền di sản văn hóa quý báu của cha ông để lạivà khai thác phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Sự trở lại ngoạn mục của thể thao Gia Lai

Năm 2022 đánh dấu những bước đột phá rất đáng tự hào về thể thao thành tích cao của Gia Lai khi giành được 116 huy chương tại 22 giải thi đấu trong nước và quốc tế, trong đó có đến 40 Huy chương vàng. Sau 7 kỳ tham gia đạt thành tích hết sức khiêm tốn, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, các vận động viên Đoàn Thể thao Gia Lai đã thi đấu xuất sắc, mang về vinh quang cho tỉnh nhàkhi giành đến 02 Huy chương Vàng môn Karate và môn Kickboxing, 01 Huy chương Bạc môn Khiêu vũ thể thao và 04 Huy chương Đồng ở các môn Karate, Kickboxing và Muay Thái. Đây là kỳ Đại hội thành công nhất từ trước đến nay của Thể thao Gia Lai tại sân chơi cạnh tranh hết sức khốc liệt; thể hiện sự miệt mài sự khổ luyện, quyết tâm chinh phục đỉnh cao chiến thắng của các vận động viên và đặc biệt là sự quan tâm, đầu tư của tỉnh thông qua tổ chức tốt các giải đấu, phong trào, hoạt động thể thao như Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ 9 năm 2022.

Du lịch Gia Lai phục hồi, bứt phá ngoạn mục sau đại dịch

Trong năm 2022, ngành Du lịch Gia Lai đã phục hồi, khởi sắc mạnh mẽ sau hơn 2 năm chịu cơn chấn đại dịch Covid-19. Nhiều cơ chế, chính sách chính quyền địa phương ban hành; doanh nghiệp thích ứng, sáng tạo, nắm bắt cơ hội kinh doanh, trong năm, Gia Lai tổ chức nhiều sự kiện và các hoạt động văn hoá du lịch như Tuần lễ các sự kiện Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai; Lễ kỷ niệm 230 năm ngày Giỗ Hoàng đế Quang Trung; Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai, các giải thi đấu thể thao, Lễ hội Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya, Lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô, Giải Việt dã chinh phục đỉnh Pờ Yầu… Chương trình giao lưu âm thực với 6 tỉnh trong khối ký kết hợp tác du lịch, cùng với triển khai chương trình kết nối du lịch giữa Gia Lai với các tỉnh, thành… những nỗ lực đó đưa du lịch Gia Lai bứt phá ngoạn mục khi trong năm đón gần 1 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch với tổng doanh thu đạt 620 tỷ đồng, tăng 3,1 lần so với năm 2021, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương.

Nhiều thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại năm 2022

Trong năm 2022, lĩnh vực đối ngoại của Gia Laicó nhiều khởi sắc khi kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, giữ vững môi trường hoà bình, an toàn, ổn định; phương châm đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá được tỉnh triển khai hiệu quả. Trong năm, tỉnh đã tiếp 53 đoàn/378 lượt khách nướcngoài đến thăm, làm việc, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư (tăng 26 đoàn/291 lượt khách so với năm 2021) và cho phép 12 đoàn/126 lượt cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài thực hiện công tác đối ngoại. Tiếp tục giữ mối quan hệ truyền thống với các tỉnh Đông Bắc Campuchia và Nam Lào; đồng thời tạo dựng các mối quan hệ đối ngoại mới, trong năm nhiều văn bản giữa Gia Lai với các nước và các tổ chức quốc tế được ký kết hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực: thương mại, kinh tế, văn hóa, xã hội, trọng tâm là ngoại giao kinh tế; qua đó đã thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư và quảng bá tiềm năng, hình ảnh Gia Lai, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập trong khu vực phòng thủ

Nổi bật trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh tại Gia Lai trong năm 2022 đó là thực hiện tốt nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và đăng cai tập huấn chiến dịch Quân khu năm 2022. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại 7 địa phương cấp huyện và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã tại 85/85 xã; diễn tập chỉ huy, cơ quan tại Trung đoàn Bộ binh 991;tham gia diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Trung do Bộ Quốc phòng tổ chức đạt kết quả tốt. Tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện theo hướng nâng cao sức mạnh tổng hợp và sẵn sàng chiến đấu; huy động các lực lượng cùng tham gia giữ vững quốc phòng-an ninh; kết hợp đảm bảo quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững mạnh; chủ động ứng phó với thiên tai, bão lũ… Gia Lai triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mọi nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hà Đức – RPiên – Phi Long

