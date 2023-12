10 sự kiện nổi bật của Gia Lai trong năm 2023

Chuyển động cùng sự phát triển không ngừng của đất nước dưới ánh sáng soi đường của Đảng, Gia Lai đã đạt được những những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong năm 2023; đã tiếp thêm động lực, niềm lạc quan, tâm thế vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 – năm được xem là then chốt quyết định kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Chia tay năm cũ-2023, chào đón năm mới 2024, Ban Biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai lựa chọn 10 sự kiện nổi bật của Gia Lai trong năm 202.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai

Trong niềm hân hoan, phấn khởi của cả nước chào đón năm học mới 2023-2024, ngày 5/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự và phát biểu tại Lễ Khai giảng; biểu dương những thành tích xuất sắc của thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai – Điểm sáng trong bức tranh khởi sắc giáo dục dân tộc thiểu số của tỉnh. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Việc thành lập hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng và coi trọng giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nói chung là chủ trương sáng suốt, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta. Hơn nữa, Gia Lai là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng để góp phần tạo nền tảng vững chắc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và làm việc với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15.

Gia Lai đạt nhiều thành tựu nổi bật qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh

Bằng những chủ trương sáng suốt trong công tác lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp nên vượt qua nhiều khó khăn, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Nổi bật là quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 4 Chương trình trọng tâm cùng các kế hoạch lớn của tỉnh với những mục tiêu chiến lược. 10/26 chỉ tiêu đã vượt so với Nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2023 đạt 9,1%, tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm tăng 13,6%; đã có 3 địa phương cấp huyện và 91 xã, cùng với 131 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 71,42 triệu đồng/người/năm. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh. Nhiều tiềm năng được đánh thức, cơ hội đang rộng mở, sự đồng thuận và khát vọng phát triển đang nhân lên, tỉnh đang dần hiện thực hoá mục tiêu xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.

Gia Lai tổ chức thành công Đại hội Công đoàn và Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Thành công của Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với chủ đề “Dân chủ – Trách nhiệm – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển” của tỉnh. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò to lớn, chỗ dựa vững chắc của các tổ chức đối với lực lượng đoàn viên, hội viên. Phát huy những thành tích đã đạt được, Công đoàn, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; hiện thực hoá các mục tiêu lớn, luôn xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với lực lượng đoàn viên, hội viên; góp phần xây dựng giai cấp công nhân và nông dân Gia Lai vững mạnh, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu mạnh.

Sưu tập Công cụ Sơ kỳ đá cũ An Khê được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia

Sưu tập Công cụ Sơ kỳ Đá cũ An Khê được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia theo Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 30/01/2023. Sưu tập Công cụ Sơ kỳ Đá cũ An Khê, niên đại 800.000 năm cách ngày nay, có 10 hiện vật, gồm: 4 chiếc rìu tay, 5 công cụ mũi nhọn và 1 chiếc rìu ghè một mặt; được các nhà khảo cổ trong đoàn khảo sát hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga phát hiện trong quá trình thám sát và khai quật khảo cổ từ năm 2014 đến 2019. Với 2 Di tích Quốc gia đặc biệt là Tây Sơn Thượng đạo và Rộc Tưng-Gò Đá cùng với Bảo vật quốc gia – Sưu tập Công cụ Sơ kỳ Đá cũ An Khê; vùng đất An Khê-Gia Lai là miền di sản với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hoá; là niềm tự hào không chỉ đối với An Khê – Gia Lai mà còn của dân tộc Việt; nơi hội tụ và phát triển.

5. Tuần Văn hóa – Du lịch Gia Lai năm 2023 thành công tốt đẹp

Năm 2023 đánh dấu nhiều sự kiện nổi bật, rất đặc sắc diễn ra tại Gia Lai. Tổ chức rất thành công Tuần Văn hóa – Du lịch Gia Lai năm 2023 với chuỗi sự kiện: Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – Gia Lai năm 2023; Trình diễn, tái hiện, phục dựng các lễ hội, nghề truyền thống; Hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; Tuần lễ Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya; Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh, Liên hoan Văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2023; Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023 – Giấc mơ đại ngàn”, Ngày hội Văn hoá Du lịch TP. Pleiku năm 2023 … tiếp đó là sự kiện “Gia Lai Ơi” và “Thiên đường Tây Nguyên – Gia Lai” … Gia Lai đã tạo những dấu ấn và kết quả đặc biệt trong công tác giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc theo tư tưởng chỉ đạo của Đảng ta: “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”; không ngừng phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và giá trị con người Việt Nam. Điều đó có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, kinh tế, văn hoá, tạo tiền đề quan trọng để hiện thực hoá mục tiêu xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.

10 năm Công trình Quảng trường Đại Đoàn Kết khánh thành, đưa vào sử dụng (2013-2023) và trao bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh

Quảng trường Đại Đoàn Kết là công trình lịch sử, văn hóa tiêu biểu của tỉnh Gia Lai, là “trái tim” của Phố núi Pleiku được khánh thành, đưa vào sử dụng vào ngày 9/12/2012, cách đây tròn 10 năm. Quảng trường Đại Đoàn Kết với điểm nhấn là Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên đã thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và cũng là tình cảm, sự kính trọng, lòng biết ơn vô hạn của đồng bào Tây Nguyên với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Công trình Quảng trường Đại Đoàn Kết có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hoá sâu sắc; càng khẳng định giá trị trường tồn của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng đúng dịp kỷ niệm 10 năm khánh thành, đưa vào sử dụng, công trình Quảng trường Đại Đoàn Kết đã được trao Bằng xếp hạng là Di tích cấp tỉnh.

Gia Lai lần đầu tiên tổ chức thành công hai cuộc thi về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lần đầu tiên được tổ chức, song Cuộc thi Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân và phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có gần 1.300 tác phẩm báo chí tham gia ở 2 cuộc thi và Ban tổ chức đã lựa chọn 59 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Thành công của 2 Cuộc thi càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Qua đây cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tỉnh Gia Lai tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XI

Được tổ chức 4 năm 1 lần, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai lần thứ XI năm 2023 có trên 3.100 vận động viên của 69 đoàn tham gia tranh tài tại 12 môn trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng với nhiều trận thi đấu kịch tích, hấp dẫn. Thành công Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XI góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; đồng thời qua đây đã phát hiện tài năng thể thao trong lực lượng học sinh để bồi dưỡng, đào tạo nhằm góp phần nâng cao thành tích, vị thế thể thao thành tích cao của tỉnh nhà. Đặc biệt cũng trong năm 2023, vận động viên 20 tuổi Lê Thị Nhi – người con của quê hương Gia Lai đã thi đấu đặc biệt xuất sắc, mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở môn Kickboxing cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Đây là niềm vinh dự, tự hào của thể thao Việt Nam nói chung và là kỳ tích của thể thao Gia Lai.

50 năm chiến thắng Chư Nghé (22/9/1973- 22/9/2023)



50 năm đã trôi qua, song Chiến thắng Chư Nghé vào ngày 22/9/1973 luôn in đậm trong lịch sử dân tộc. Đầu năm 1973, mặc dù đã ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, song địch không tuân thủ các điều khoản và chúng đã thành lập các cụm trung tâm phòng thủ nhằm ngăn chặn quân ta mở rộng vùng giải phóng. Trong số này, có căn cứ Chư Nghé (nay thuộc xã Ia Krăi, huyện Ia Grai). Mặc dù được bố trí các lớp phòng ngự dày đặc, kiên cố; song bằng sự dũng cảm, mưu trí; cùng với sự hỗ trợ đắc lực của quân và dân địa phương, chỉ sau 3 giờ đồng hồ tấn công, Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320) đã tiêu diệt và chiếm lĩnh được Căn cứ điểm Chư Nghé. Chiến thắng Chư Nghé góp phần tạo khí thế mới để quyết tâm, đồng lòng đánh đuổi quân xâm lược, giải phóng Tây Nguyên, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Gia Lai hoàn thành tốt Diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh

Trong năm 2023, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh mang mật danh “GL-23”, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, công tác chuẩn bị diễn tập được triển khai chu đáo, chặt chẽ, theo đúng quy trình, quy định. Quá trình diễn tập từ vận hành cơ chế đến thực binh và chuyển trạng thái địa phương từ thời bình sang thời chiến diễn ra chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu, mục tiêu đặt ra. Cùng với đó, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tại 6 địa phương trong tỉnh. Qua đó đã củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh, xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và trong Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Tạo cơ sở vững chắc để thúc đẩy kinh tế – xã hội của Gia Lai ngày phát triển./.

Hà Đức – Đức Hải – R’Piên – Đào Hiền

Lượt xem: 4