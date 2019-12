10 sự kiện nổi bật của Gia Lai năm 2019

Với bao niềm tin, sự lạc quan và khát vọng vươn tới tương lai tươi sáng, trong năm 2019, dưới ánh sáng nghị quyết của Đảng, cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết thi đua vượt qua bao khó khăn và thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, vững vàng niềm tin bước vào 2020-năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện kế hoạch 5 năm (2015-2020); năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong không khí hân hoan chào năm mới 2020 và đón Xuân Canh Tý, Ban Biên tập Đài PT-TH Gia Lai bình chọn 10 sự kiện nổi bật diễn ra trong năm 2019, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

1. Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai nhân dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Ngày 19/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những thành tích quan trọng Gia Lai đã đạt được, nhất là đã tạo những bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với triển khai hiệu quả xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư; thực hiện tốt hệ thống chính sách về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, “đền ơn đáp nghĩa”, giữ vững an ninh – quốc phòng…Thành quả đó càng thể hiện Đảng bộ tỉnh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các nhiệm vụ, giải pháp căn cơ để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

2. Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên (2009-2019)

Tháng 3/2019 , tại TP. Pleiku đã diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích to lớn của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có vai trò quan trọng của các Già làng.Trong 10 năm thực hiện 5 nội dung của Quyết tâm thư, các Già làng Tây Nguyên tiếp tục thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, một lòng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, trở thành những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng Tây Nguyên ngày càng phát triển, giàu mạnh.

3. Gia Lai tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ 3 năm 2019

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ 3 năm 2019 diễn ra vào sáng 25/11 với chủ đề “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng phát triển” biểu thị sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đã đánh giá kết quả to lớn về thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc ở Gia Lai giai đoạn 2014-2019; đồng thời khẳng định đường lối nhất quán, chiến lược lâu dài của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp cách mạng. Phát biểu tại Đại hội- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tin tưởng Gia Lai sẽ tiếp tục huy động nhiều nguồn lực, tích hợp nhiều chính sách để đầu tư phát triển toàn diện, mạnh mẽ vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh.

4. Gia Lai tổ chức thành công Sự kiện Trình diễn, kết nối cung-cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ năm 2019 (TECHDEMO 2019)

Lần đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/11 với sự tham dự và phát biểu chào mừng của Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại lễ khai mạc, Sự kiện Trình diễn, kết nối cung-cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ năm 2019 (TECHDEMO Gia Lai 2019) mang tầm quốc tế. Với chủ đề “Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, sự kiện đã mở ra nhiều cơ hội để Gia Lai và nhiều địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận, chuyển giao, đổi mới và xúc tiến đầu tư trên lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế – xã hội.Tại sự kiện có12 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với tổng giá trị trên 500 tỷ đồng, 10 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư và trao ghi nhớ đầu tư của Gia Lai với tổng kinh phí 19.928 tỷ đồng.

5. Kỷ niệm 90 năm đô thị Pleiku và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Tối 3/12, TP. Pleiku tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku (03/12/1929 – 03/12/2019) và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Công nhận TP. Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc, sự phát triển mạnh mẽ của đô thị Pleiku. Hội đủ các yếu tố cơ bản của đô thị loại I trực thuộc tỉnh, TP. Pleiku không chỉ đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của Gia Lai mà còn giữ vai trò chiến lược trong việc kết nối phát triển ở Tây Nguyên và trong Khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.

6. Tổ chức thành công Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3 năm 2019 tại Gia Lai

Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3, năm 2019 do Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức diễn ra từ ngày 8 đến ngày10/12 tại thành phố Pleiku thành công tốt đẹp. Với chủ đề “Văn hóa thưởng thức cà phê”, Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3, năm 2019 cùng chuỗi hoạt động liên quan với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế biến cà phê uy tín trong và ngoài nước đã quảng bá sâu rộng về thương hiệu cà phê Gia Lai nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên và cả nước nói chung, góp phần nâng tầm giá trị, vị thế, sức cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới.

7. Khánh thành Quốc môn tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Sáng 19/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Quốc môn sau hơn 2 năm triển khai xây dựng. Khánh thành Quốc môn cùng với công trình Cột mốc 30 ở sát bên có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc của một quốc gia; đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, an ninh – quốc phòng… để góp phần xây dựng đường biên giới giữa hai nước Việt Nam – Campuchia ngày càng hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và phát triển.

8. Gia Lai hoàn thành 21/21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội năm 2019

Với những chủ trương và quyết sách đúng đắn, Gia Lai đã hoàn thành 21/21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội năm 2019. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,16%, kim ngạch xuất khẩu đạt 500 triệu USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 49,8 triệu đồng/năm, giảm 3% hộ nghèo… Đặc biệt, thu hút đầu tư ở tỉnh tiếp tục khởi sắc, trong năm có 53 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 8.200 tỷ đồng; đã khởi công xây dựng các công trình kinh tế trọng điểm như Khu Công nghiệp Nam Pleiku, Trang trại Phong điện HBRE Chư Prông – dự án trang trại điện gió đầu tiên ở Gia Lai; Khánh thành Trung tâm Chế biến rau quả Doveco Gia Lai lớn nhất Tây Nguyên.

9. Hội thảo Quốc tế lần 2 về Kỹ nghệ sơ kỳ đá cũ An Khê

Tiếp nối những kết quả nghiên cứu trước đó, Hội thảo Quốc tế lần 2 về Kỹ nghệ sơ kỳ đá cũ An Khê diễn ra trong 02 ngày (29 và 30/3) tại thị xã An Khê với chủ đề “Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong bối cảnh các kỹ nghệ ghè đá 2 mặt châu Á” với những phát hiện kỳ diệu càng khẳng định những giá trị quý báu của hệ thống di chỉ khảo cổ đồ đá cũ An Khê. Nhiều nhà nghiên cứu tầm cỡ quốc tế khẳng định, tại thung lũng An Khê, con người đã từng cư trú vào khoảng thời gian cách đây 80 vạn năm. Những tư liệu quý báu vừa được phát hiện ở An Khê đã mở ra hướng nghiên cứu mới, nhận thức mới về giai đoạn xa xưa nhất của lịch sử Việt Nam và góp phần vào việc nghiên cứu toàn bộ sự phát triển loài người ở giai đoạn đầu tiên.

10. Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai lần thứ X năm 2019

Diễn ra từ ngày 2 đến ngày 14/12, với sự cải tiến, đổi mới trong công tác tổ chức, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai lần thứ X năm 2019 đạt chất lượng cao, thu hút hàng chục ngàn cán bộ, giáo viên, học sinh, người dân cổ vũ.3.220 vận động viên của 67 Đoàn thể thao đã tranh tài ở 13 môn với 226 nội dung thi đấu, trong đó có nhiều trận đấu kịch tính, hấp dẫn. Ban Tổ chức đã trao 258 bộ huy chương cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Thành công của sự kiện này sẽ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong học đường ở Gia Lai ngày càng phát triển với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”./.

Hà Đức – R’Piên – Thanh Sáng

Lượt xem: 3