1 học sinh tử vong sau khi 2 xe máy tông nhau

Một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng đã xảy ra giữa 2 xe máy vào ngày hôm qua (28.3) tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa khiến 1 học sinh tử vong.

Theo đó, vào khoảng 9h45 sáng ngày 28.3, tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo giao với đường Trần Phú thuộc Thôn 3, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe gắn máy biển số 81AA-058.66 do H.Đ.N (sinh năm 2007, trú tại Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) điều khiển lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 19 đi trụ sở UBND huyện Đak Đoa (mới), đến đoạn đường trên thì va chạm với xe gắn máy biển số 81AA-184.88 do L.N.H (sinh năm 2007, trú tại Thôn 1, xã An Phú, thành phố Pleiku) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước đang chuyển rẽ trái vào đường Trần Phú hướng đi Thôn 1, thị trấn Đak Đoa. Tốc độ cao, cú tông mạnh khiến chiếc xe do N điều khiển và cả N bị bắn xa vào dải phân cách cứng và N tử vong vào trưa hôm qua khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Thông tin phóng viên THGL tìm hiểu, vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra liên quan đến lứa tuổi học sinh khi cả 2 em đều chưa đủ 16 tuổi, độ tuổi chưa được phép điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3. Cũng cần phải nói thêm, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, do đó ngoài sự giáo dục, không giao xe cho con điều khiển từ chính các bậc phụ huynh thì rất cần sự vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm từ lực lượng chức năng nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

Đoàn Bình

