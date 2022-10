Vòng 19 V.League 2022: Hải Phòng áp sát ngôi đầu, HAGL tiếp tục thất bại

Trong chiều tối qua (14/10), vòng 19 giải VĐQG Night Wolf V.League 2022 tiếp tục diễn ra các trận đấu hấp dẫn, kịch tính.

Trận đấu sớm nhất trong ngày chính là cuộc tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân nhà của Đông Á Thanh Hóa. Các học trò của HLV Petrovic muốn tiếp tục nối dài chuỗi trận ấn tượng vừa qua. Tuy nhiên, chuỗi trận bất bại đã bị đội khách Hải Phòng chặn đứng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ cầu thủ đang đứng đầu trong danh sách ghi bàn V.League mùa này Rimario. Từ một pha treo bóng khó chịu của Triệu Việt Hưng, Rimario tận dụng cơ hội để mang về bàn thắng duy nhất trận đấu cùng 3 điểm quý giá.

Với chiến thắng này, CLB Hải Phòng chỉ còn cách ngôi đầu của CLB Hà Nội 2 điểm nhưng lại đã thi đấu nhiều hơn 2 trận.

Một cuộc đối đầu đáng chú ý khác chính là cuộc tiếp đón các cầu thủ Sông Lam Nghệ An trên sân Pleiku của thầy trò HLV Kiatisuk. Hoàng Anh Gia Lai đang rất cần một chiến thắng để thoát ra khỏi cơn khủng hoảng kéo dài. Tuy nhiên, điều này đã không thành hiện thực trong một ngày Sông Lam Nghệ An đã thi đấu tốt. Olaha và Brandao là những người lập công giúp Sông lam Nghệ An có chiến thắng 2 – 1 ở trận đấu này trước Hoàng Anh Gia Lai.

Ở một trận đấu, SHB Đà Nẵng và chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo ra một trận cầu kịch tính. Các học trò của HLV Phan Thanh Hùng có được bàn thắng mở tỷ số nhưng lại không duy trì được lợi thế đó khi để đội chủ có được bàn thắng ở hiệp đấu thứ 2. Trận đấu khép lại với tỷ số 1 đều.

Trận đấu diễn ra muộn nhất trong ngày, dù đối thủ là đội bóng đang đứng ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng nhưng CLB Viettel lại không tận dụng được cơ hội khi để đối thủ cầm hòa 1 đều. Sau trận hòa này, cuộc đua vô địch đối với Viettel càng trở nên khó khăn.

Chiến thắng trước Đông Á Thanh Hóa giúp CLB Hải phòng từ vị trí thứ 4 lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Nhóm cuối bảng xếp hạng 3 đội đã thi đấu nhưng không thay đổi được tình hình là SHB Đà Nắng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Sài Gòn.

Trong ngày hôm nay, giải VĐQG Night Wolf Vleague 2022 sẽ diễn ra các trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng 19. Becamex Bình Dương sẽ có cuộc tiếp đón CLB TP Hồ Chí Minh. Trong khi đó, CLB Nam Định sẽ làm khách trên sân của CLB Hà Nội.

Theo VTV

