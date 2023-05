Trò cưng của HLV Pep Guardiola gửi chiến thư tới Inter Milan và MU

Trước khi bước vào so tài với Chelsea tại vòng 37 Ngoại hạng Anh 2022/2023, Man City đã chính thức vô địch sớm. Do đó, trận đấu với The Blues chỉ mang tính chất thủ tục.

Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea để mở tiệc ăn mừng. Chia sẻ với truyền thông trong ngày vô địch, Gundogan cho biết: “Giúp đội bóng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 3 liên tiếp là một điều gì đó rất đặc biệt. Ngoại hạng Anh là sân chơi khốc liệt nhất thế giới và đội bóng của chúng tôi rất tài năng. Do đó, tôi rất vinh dự khi được làm đội trưởng của đội bóng”.

Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2022/2023 một cách thuyết phục (Ảnh: Reuters).

Cựu cầu thủ Dortmund cũng gửi lời cảm ơn tới HLV Pep Guardiola, BHL cũng như các đồng đội, nhân viên của CLB, tất cả đã chung tay cùng nhau giúp đội bóng tiến bộ, thi đấu tốt để giành những danh hiệu.

Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh 2022/2023, Man City còn 2 trận chung kết quan trọng nữa tại Champions League và FA Cup với các đối thủ lần lượt là Inter Milan và Man Utd. Nếu giành chiến thắng, Man City sẽ đoạt cú “ăn ba” ở mùa giải năm nay.

Gundogan khẳng định: “Chúng tôi còn 2 trận chung kết nữa, toàn đội đang rất mong chờ 2 trận đấu này. Man City đã sẵn sàng để giành thêm 2 danh hiệu nữa”./.