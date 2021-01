Trận đấu thứ 4 tại V.League 2021 chính thức bị hoãn vì COVID-19

Theo thông báo mới nhất từ VPF, trận đấu giữa CLB Viettel và Becamex Bình Dương ở vòng 3 V.League 2021 sẽ bị hoãn để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, BTC giải bóng đá LS V.League 1-2021 đã tiếp tục phải tuyên bố hoãn lại trận đấu giữa CLB Viettel và Becamex Bình Dương trong khuôn khổ vòng đấu thứ 3 dự kiến diễn ra vào cuối tuần này trên sân Hàng Đẫy.

Trận đấu giữa CLB Viettel và Becamex Bình Dương tại vòng 3 sẽ bị tạm hoãn

Như vậy, tính tới thời điểm này đã có 4 trận đấu thuộc vòng 3 LS V.League 1-2021 bị hoãn do tình hình dịch bệnh. Trước đó các trận Than Quảng Ninh – CLB TP. HCM, CLB Hải Phòng – CLB Hà Nội và SHB Đà Nẵng – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều đã phải hoãn lại do liên quan tới vùng dịch.

Trong khi đó, trận Đông Á Thanh Hóa – CLB Nam Định được thông báo sẽ diễn ra trên sân không khán giả. Hai trận còn lại giữa HAGL – Topenland Bình Định và CLB Sài Gòn – SLNA hiện tại vẫn chưa có thông báo cụ thể.

HAGL sẽ tiếp đón Topenland Bình Định trên sân nhà

Trước đó, chia sẻ với báo giới, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc, thời gian tổ chức các trận đấu bù sẽ được VPF cập nhật sau khi các cơ quan chức năng cho phép hoạt động thể thao diễn ra bình thường.

Song VPF sẽ cố gắng để giải V.League khép lại trước tháng 10 để các đội tuyển có thời gian chuẩn bị cho SEA Games và AFF Cup vào cuối năm.

Theo VTV

Lượt xem: