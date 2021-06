Trailer mới nhất của Sing 2 gây sốt với hàng loạt hit khủng của Billie Eilish, U2, Drake

Sau 5 năm vắng bóng, siêu phẩm âm nhạc Sing 2 (tựa Việt: Đấu trường âm nhạc 2) sẽ quay trở lại với khán giả vào mùa Giáng sinh năm nay.

Ở thế giới giả tưởng nơi những ca khúc nổi tiếng được thể hiện bởi các danh ca “động vật”, đã là hình ảnh đốn tim hàng triệu người xem vào năm 2016. Mới đây, Universal bất ngờ tung trailer chính thức của phần 2, với câu chuyện mới lạ, hấp dẫn cùng phần âm nhạc bùng nổ của hàng loạt hit khủng.

Sing 2 đến từ bậc thầy hoạt hình “tỷ đô” Illumination, vốn chiếm được cảm tình qua khán giả qua các siêu phẩm như The Secret Life of Pets, Despicable Me và hot nhất là biểu tượng hoạt hình của thập niên- Minions.

Illumination lần đầu ra mắt Sing vào năm 2016, phim gây bất ngờ bởi kịch bản độc đáo và tạo hình nhân vật có 1-0-2 với ý tưởng đưa động vật lên sàn diễn. Hãng đã thành công trong việc hô biến hoạt hình đơn thuần thành một bộ phim âm nhạc thực thụ với các giai điệu vui tươi, sôi động được tạo ra bởi những ca sĩ “đáng yêu” nhất.

Với kinh phí 75 triệu USD, Sing đã đạt doanh thu gần gấp 9 lần cùng hàng chục bài hát từ các nghệ sĩ nổi tiếng được trình bày trong phim. Bài hát nguyên gốc – Faith do Stevie Wonder và Ariana Grande thể hiện đã nhận được đề cử giải Quả cầu vàng cho “Ca khúc nhạc phim hay nhất”.

Ở phần hai, biệt đội của ông chủ rạp hát – chú gấu koala Buster quay trở lại cùng một kế hoạch mới sẽ quyết định tới số phận của nhóm trong tương lai. Sau những khó khăn ở phần một, dàn diễn viên của Buster đã thành công trong việc vực dậy Nhà hát Trăng Non và biến nơi đây thành một địa điểm ăn khách tại địa phương.

Tuy nhiên, Buster giờ đây lại hướng tới một mục tiêu lớn hơn: ra mắt một chương trình mới tại Nhà hát Crystal Tower ở thành phố Redshore. Nhưng để thu hút được sự chú ý của người điều hành Crystal Entertainment- tên sói tàn ác Crystal, họ sẽ phải chạy theo một ý tưởng điên rồ nhất từ trước đến giờ.

Nhóm Buster làm thế nào để lôi kéo sự tham gia của huyền thoại âm nhạc một thời- sư tử Clay Calloway, người nghệ sĩ đã từ giã giới âm nhạc gần 15 năm nay? Toàn bộ tương lai của nhóm Buster giờ gói gọn trong 3 tuần căng thẳng phía trước?

Trong trailer mới nhất, khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức những màn trình diễn công phu bằng việc “xào lại” các ca khúc nổi tiếng nhưng được thể hiện bởi các giọng ca “đỉnh không kém ca sĩ gốc”, gồm bản hit đình đám của Shawn Mendes “There’s Nothing Holdin’ Me Back” hay “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” của U2, “Bury A Friend” từ Billie Eilish, “Hotline Bling” của Drake…

Trailer phim Đấu trường âm nhạc 2

Sing 2 tiếp tục được cầm trịch bởi đạo diễn- tác giả kịch bản Garth Jennings sau thành công mà anh đem lại cho Sing (2016).

Ngoài sự trở lại của dàn sao đình đám với các nhân vật họ đã từng thể hiện trong phần 1 như Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Tori Kelly, Nick Kroll… huyền thoại Clay Calloway được giao cho trưởng nhóm nhạc rock U2 Bono và nhân vật Crystal do Bobby Cannavale đảm đương.

Các ngôi sao âm nhạc như Pharrell Williams, Halsey, Letitia Wright của Black Panther sẽ góp giọng để thể hiện hàng chục bản hit kinh điển trong phần này.

Sing 2 dự kiến khởi chiếu tháng 12/2021.

Theo VTV

