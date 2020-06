Kết quả, BXH vòng 4 LS V.League 1-2020 ngày 11/6: Đại tiệc bàn thắng

3 trận đấu sớm tại vòng 4 giải VĐQG LS 2020 thực sự đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn. Trên sân Hòa Xuân, các cầu thủ SHB Đà Nẵng có một trong những chiến thắng đậm nhất trong nhiều năm qua để cứu vãn chiếc ghế của HLV Lê Huỳnh Đức. Trong một ngày khát khao chiến thắng và thậm chí là một chiến thắng đậm trước người hàng xóm CLB Quảng Nam, đội chủ nhà đã ghi đến 6 bàn thắng vào lưới đối phương. Dù Đức Chinh phải rời sân sớm vì chấn thương nhưng cả 3 ngoại binh của SHB Đà Nẵng là Akinade, Jelic và Tanda đều đã ghi bàn, qua đó giúp HLV Lê Huỳnh Đức tạm thở phào với thắng lợi đầu tiên trong mùa giải mới.

Còn trong trận đấu muộn, dù chỉ có 2 bàn thắng được ghi chia đều cho 2 bên nhưng cả CLB Viettel và Than Quảng Ninh đã cống hiến một màn so tài hấp dẫn. Than Quảng Ninh rõ ràng đang gặp đôi chút lúng túng khi mất đi Hải Huy. Trong bối cảnh cả Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú còn chưa lấy lại được phong độ cao nhất thì họ buộc phải nhờ cậy vào bộ đôi Fagan – Jermie Lynch để tìm kiếm bàn thắng. Dù Lynch đã lập công nhưng sự xuống sức vào cuối hiệp hai khiến Than Quảng Ninh đánh mất thế trận. Trong một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Khắc Ngọc từ quả đá phạt hàng rào, đội chủ nhà đã giật lại 1 điểm trên sân nhà.