HLV Troussier và bài toán mang tên hàng công ở ĐT Việt Nam

HLV Philippe Troussier cân nhắc rất kỹ càng trước khi chốt danh sách 30 cầu thủ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Hồng Kông (Trung Quốc) diễn ra vào ngày 15/6 tại Lạch Tray.

Nhân sự mà nhà cầm quân người Pháp triệu tập không có quá nhiều những nhân tố mới thay vào đó đều là những gương mặt cũ thường xuyên ăn cơm tuyển dưới thời HLV Park Hang Seo trước đây và những người đã từng làm việc với chính HLV Philippe Troussier.

Nhìn vào danh sách 30 cầu thủ được triệu tập có thể thấy, HLV Philippe Troussier khá yên tâm với hàng thủ và tuyến tiền vệ. Bởi lẽ, trong tay nhà cầm quân người Pháp không những dày quân ở 2 tuyến này mà các cá nhân trong đội hình đều có phong độ rất cao ở V-League 2023. Điều này giúp cho nhà cầm quân người Pháp hoàn toàn có thể bố trí và sắp xếp đội hình phục vụ cho nhiều ý đồ chiến thuật khác nhau.

Nếu như hàng thủ và hàng tiền vệ giúp HLV Philippe Troussier yên tâm bao nhiêu thì hàng tiền đạo lại khiến chiến lược gia người Pháp đau đầu bấy nhiêu. Bởi lẽ, HLV Philippe Troussier không có sự phục vụ của chân sút số 1 ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022 là Tiến Linh vì chấn thương.

Những gương mặt mà HLV Philippe Troussier triệu tập là Thanh Bình, Mạnh Dũng, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Hải hay Văn Tùng đều có phong độ không quá cao. Thậm chí, Công Phượng còn mới được ra sân 1 phút trong màu áo Yokohama FC ở mùa giải năm nay.

Văn Toàn dù được trao cơ hội, nhưng cũng chỉ có được 1 đường kiến tạo sau 11 trận ra sân. Cựu cầu thủ HAGL vẫn chưa thể lập công cho Seoul E-Land dù đã đá tổng cộng 425 phút.

Trong khi đó, những cầu thủ nội như Nhâm Mạnh Dũng, Văn Tùng, Thanh Bình, Tuấn Hải và Văn Tùng không có cầu thủ nào lọt tốp 10 chân sút tốt nhất V-League 2023 sau 11 vòng đấu.

HLV Philippe Troussier đang đau đầu vì hàng công của ĐT Việt Nam.

Tuấn Hải là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất khi có 3 bàn thắng. Những gương mặt còn lại, mỗi người chỉ có được 1 bàn thắng ở sân chơi cao nhất Việt Nam mùa giải năm nay.

Trên thực tế, ngay cả khi có sự phục vụ của Tiến Linh thì HLV Philippe Troussier vẫn chưa thể yên tâm với hàng công. Bởi lẽ, Tiến Linh cũng thường xuyên đá dự bị ở Bình Dương và mới có được 1 bàn thắng ở V-League 2023.

Kể từ khi làm việc với bóng đá Việt Nam, các đội U22 hay U23 Việt Nam cho thấy sự hạn chế trong khả năng sát thương đối thủ. Do đó, với hàng công cùn như thời điểm hiện tại, HLV Philippe Troussier có lý do để lo lắng về khả năng ghi bàn của ĐT Việt Nam ở 2 trận đấu giao hữu tới đây, đặc biệt là màn so tài với đối thủ mạnh là ĐT Syria tại sân Thiên Trường vào ngày 20/6 tới./.