Đánh bại Tsitsipas, Medvedev gặp Djokovic ở chung kết Australia mở rộng 2021

Daniil Medvedev đã giành chiến thắng 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) trước Stefanos Tsitsipas để điền tên mình vào trận chung kết đơn nam Australia mở rộng 2021.

Trận bán kết 2 đơn nam Australia mở rộng là màn so tài giữa hạt giống số 4 Daniil Medvedev và hạt giống số 5 Stefanos Tsitsipas. Trong khi Tsitsipas là người đã xuất sắc ngược dòng đánh bại Rafael Nadal ở tứ kết, thì Daniil Medvedev đang có phong độ rất cao khi liên tiếp giành những chức vô địch ấn tượng tại ATP Finals và ATP Cup gần đây.

Những tưởng trận đấu sẽ diễn ra căng thẳng, nhưng thế trận lại hoàn toàn nghiêng về Daniil Medvedev. Tay vợt người Nga vượt trội ở mọi thông số: giao bóng ăn điểm trực tiếp (17 so với 3), ghi điểm winners (46 so với 19) và giành tổng tộng 106 điểm so với con số 77 của Tsitsipas. Qua đó, Daniil Medvedev kết thúc trận đấu chỉ sau 2 giờ 09 phút với thắng lợi tuyệt đối 3-0.

Như vậy, Daniil Medvedev sẽ là đối thủ của Novak Djokovic trong trận chung kết đơn nam Australia mở rộng 2021.

Theo VTV

Lượt xem: 6