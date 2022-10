Barca thua đậm Bayern Munich trong ngày chia tay Champions League, xuống chơi Europa League

Barca thua thảm 0-3 trong ngày nhận vé xuống chơi Europa League, còn Bayern Munich chính thức giành ngôi đầu bảng C sau chiến thắng tại Nou Camp.

Vào đêm qua và rạng sáng nay (27/10), các trận đấu ở lượt trận thứ 5 các bảng A,B, C, D của Champions League đã diễn ra. Tâm điểm vẫn là tại bảng C, nơi Barcelona nuôi hi vọng đi tiếp mong manh khi đối đầu với Bayern Munich trên sân nhà.

Tại bảng đấu của Barcelona, Inter Milan đã có chiến thắng 4-0 trước Viktoria Plzen. Điều này khiến Barcelona không thể góp mặt ở vòng knockout trước khi thi đấu với Bayern Munich. Các học trò HLV Xavi đã phải nhận thất bại 0-2 trước các nhà ĐKVĐ Đức và có năm thứ 2 liên tiếp phải xuống chơi tại Europa League.

Một số hình ảnh đáng chú ý trong trận đấu giữa Barcelona và Bayern Munich tại Nou Camp:

