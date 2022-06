Barca hét giá De Jong 86 triệu euro, MU tính mua trò cưng Ten Hag thay thế

MU đã dồn quá nhiều tâm huyết vào thương vụ Frenkie de Jong. Tuy nhiên, đối tác Barcelona hoàn toàn không thiện chí. Phía đội bóng xứ Catalunya chỉ chấp thuận để tiền vệ người Hà Lan đoàn tụ với ông thầy Erik Ten Hag với mức phí 86 triệu euro, trả thẳng và không cần thêm phụ phí.

Barca hét giá cao còn De Jong không muốn ra đi, hà cớ gì MU phải nỗ lực mua cho bằng được?

Theo tờ Manchester Evening News, các đề nghị của MU còn cách rất xa với con số kể trên. Và nếu hai bên không đi đến thống nhất trong giai đoạn cuối tháng 6 này, hoàn toàn có khả năng đội chủ sân Old Trafford hướng sự chú ý của mình sang các mục tiêu khác.

Trước mắt, HLV Erik Ten Hag đang muốn độ ngũ lãnh đạo MU chiêu mộ cậu học trò cũ Edson Alvarez. Tiền vệ người Mexico chơi tuyệt hay trong 3 mùa giải khoác áo Ajax. Anh được chính HLV Ten Hag đem về với đội bóng Hà Lan.

Còn nhớ ở cuộc đua vô địch giải VĐQG Hà Lan mùa vừa qua, Alvarez đã ghi bàn trong cả 3 trận đấu cuối cùng, giúp Ajax giành ngôi vô địch trước sự đeo bám quyết liệt của PSV. Nhưng thật bất ngờ, Edson Alvarez là một tiền vệ phòng ngự chính hiệu. Và việc MU theo đuổi ngôi sao 24 tuổi này là để khỏa lấp lỗ hổng mà Nemanja Matic để lại.

Tuyển thủ Mexico còn thời hạn hợp đồng với Ajax tới năm 2025. Do vậy, MU cần làm việc với Ajax mới mong đem Alvarez về Old Trafford. Hiện trang Transfermarkt định giá ngôi sao này chỉ 22 triệu euro. So với De Jong, dĩ nhiên mức giá của Alvarez sẽ kém xa.

Edson Alvarez có thể tái hợp với HLV Ten Hag tại MU

HLV Ten Hag có mối quan hệ gần gũi, và tiếng nói của ông có trọng lượng với cậu học trò Alvarez. Mùa hè 2021, Valencia đã đến và muốn mang cầu thủ này đến Tây Ban Nha. Nhưng cuối cùng vào tháng 8 năm ngoái, anh nói trên Ajax TV: “HLV (Ten Hag) muốn tôi ở lại. Điều đó quan trọng với tôi”.

Những thông số mà Edson Alvarez đem lại có thể là thông tin hữu ích với các nhà tuyển trạch của MU. Trong chiến dịch 2021/22, tại giải VĐQG Hà Lan Eredivisie, Alvarez chơi 31 trận, ghi 5 bàn cùng 1 kiến tạo. Các chỉ số khác của cầu thủ này cực ổn: Chuyền bóng chính xác 86,4%, thắng không chiến 3,3 lần mỗi trận, 4 lần ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng, tắc bóng chính xác 2 lần/trận, đoạt bóng 1,4 lần và giải nguy 1,5 lần.

