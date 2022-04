19h00 hôm nay, U23 Việt Nam đấu U20 Hàn Quốc: Tập dượt cho SEA Games 31

U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quan trọng trước thềm SEA Games 31 khi gặp U20 Hàn Quốc và là cơ hội để HLV Park Hang Seo thử nghiệm đội hình.

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay (19/4), U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì lúc 19h00. Đây là bước chuẩn bị quan trọng của thầy trò HLV Park Hang Seo trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 31.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng: “Hàn Quốc khá khác biệt so với Việt Nam, đặc biệt là bóng đá cộng đồng. Hàn Quốc có nhiều cầu thủ xuất thân từ bóng đá học đường. Đội hình U20 Hàn Quốc là điển hình như thế. Nhưng tôi xin nhấn mạnh là ngoài ra, họ cũng có những cầu thủ chuyên nghiệp. U20 Hàn Quốc cũng kém tuổi so với chúng ta. Họ là đối thủ tốt. Ngoài ra giai đoạn này, việc tìm được đối thủ quốc tế cũng không dễ, do đó U20 Hàn Quốc là một đội rất tốt để U23 Việt Nam cọ xát”.

Điểm nổi bật đầu tiên khi nhìn vào đội hình U20 Hàn Quốc chính là chiều cao. Dàn ộp pa tới từ xứ sở kim chi này có thể hình rất ấn tượng, nhiều cầu thủ cao trên 1m80, thậm chí có cả những cây sào 1m90. Những quả rót bóng của họ chắc chắn sẽ cho thủ môn Văn Toản và các đồng đội có 1 ngày làm việc vất vả. Nhưng chưa vào sân thì cũng chẳng thể nói mạnh được.

Thực ra U20 Hàn Quốc gồm khá nhiều cầu thủ sinh viên hoặc mới vừa bước chân lên môi trường chuyên nghiệp mà thôi. Cái cách mà họ tập buổi cuối cùng ở sân Việt Trì cũng rất thú vị. Họ chơi nhiều hơn tập chắc là để lên dây cót tinh thần trước khi đối mặt với áp lực từ khán giả Phú Thọ. Hãy cùng chờ xem những anh chàng có gương mặt thư sinh này có thể làm nên điều gì trước U23 Việt Nam trong trận đấu tới đây.

U23 Việt Nam hướng đến SEA Games 31 với đội hình gồm 3 cầu thủ ngoài độ tuổi 23 là: Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Đây là những cầu thủ đều nằm ở các vị trí trọng yếu của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm là ông Park sẽ lắp ghép nhân sự ra sao. Trận đấu với U20 Hàn Quốc là cơ hội để thử nghiệm đội hình.

