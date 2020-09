Quảng Bình: Triệt phá đường dây đánh bạc, phát hiện hơn 50 đối tượng liên quan

Chiều ngày 11/9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới tiến hành triệt phá 2 đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Hai đường dây này do Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi), trú tại thôn 11 Hữu Cung, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới và Võ Thị Hạnh (40 tuổi), trú tại số 5 Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cầm đầu.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Anh Tuấn (ảnh CA Quảng Bình)

Cơ quan chức năng phát hiện 35 đối tượng có liên quan đến 2 đường dây này tại các địa bàn thành phố Đồng Hới; huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 11 điện thoại di động, hơn 204 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác là các phơi đề thể hiện hàng trăm triệu đồng có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề của các đối tượng.

Hai đối tượng Hồ Thị Hiền Thanh và Lê Ngọc Cảnh tại cơ quan Công an (ảnh CA Quảng Bình)

Trước đó, ngày 10/9, tại tổ dân phố 13, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, lực lượng Công an thành phố Đồng Hới phát hiện, bắt quả tang 2 đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề qua ứng dụng tin nhắn Zalo. 2 đường dây này do Hồ Thị Hiền Thanh (40 tuổi), trú tại tổ dân phố 13, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới và Lê Ngọc Cảnh (39 tuổi), trú tại tổ dân phố 4 Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới làm chủ. Cùng thời điểm, Công an thành phố Đồng Hới bắt giữ 19 thư ký đề liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua ứng dụng Zalo do Hồ Thị Hiền Thanh và Lê Ngọc Cảnh làm chủ.

Các đối tượng liên quan trong 2 đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề thông qua ứng dụng Zalo (Ảnh CA Quảng Bình)

Bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng này theo kết quả xổ số miền Trung là hơn 200 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Hới đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Thị Hiền Thanh và Lê Ngọc Cảnh và ra quyết định tạm giữ 7 đối tượng liên quan. /.