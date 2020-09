Xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU từ nay đến hết năm 2020 dự kiến tiếp tục tăng, mặc dù chỉ tăng nhẹ do vẫn chịu tác động từ đại dịch Covid-19. Năm nay, dự kiến kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 3,6 – 4 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2019.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp định EVFTA đã mang đến nhiều kỳ vọng cho xuất khẩu tôm sang thị trường EU trong những tháng cuối năm.

Xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU giảm liên tục từ tháng 3 đến tháng 6/2020. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường này tháng 7 và 8 bắt đầu bật tăng so với những tháng trước đó và so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, xuất khẩu tôm sang EU trong tháng 7 vừa qua đạt 54,2 triệu USD, tăng 2% so với tháng 7/2019; tháng 8, đạt 394,6 triệu USD, tăng gần 12% so với tháng 8/2019. Lũy kế 8 tháng năm 2020, xuất khẩu tôm đạt 2,3 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu tôm sang EU tiếp tục tăng tốc từ nay đến cuối năm. (Ảnh: VASEP)

Tháng 8/2020, trừ xuất khẩu sang Nhật Bản và Trung Quốc giảm, xuất khẩu tôm Việt Nam sang các thị trường chính khác đều tăng như: Mỹ (tăng 28,6%), EU (tăng 15,7%), Hàn Quốc (tăng 10,2%), Anh (tăng 16,4%), Canada (tăng 17,2%), Australia (tăng 20,5%). Đáng chú ý, xuất khẩu sang EU trong tháng này đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm nay nhờ tác động tích cực từ EVFTA.

VASEP đánh giá, EVFTA đang tác động tích cực đến hoạt động xuất khẩu tôm. EU là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ 4 của Việt Nam, sau Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc, hiện chiếm 13,3% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam. Nhờ lợi thế về thuế, tôm Việt Nam có ưu thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh, nên nhà nhập khẩu của EU cũng có xu hướng tìm tới nguồn cung từ Việt Nam nhiều hơn.

Với những tín hiệu lạc quan trong 2 tháng vừa qua, đại diện VASEP dự báo, xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU từ nay đến hết năm sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, để xuất khẩu tôm có thể phát triển bền vững trong tương lai, các doanh nghiệp cần quan tâm nhiều đến chất lượng sản phẩm./.

