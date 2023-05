Xuất khẩu tôm giảm mạnh, doanh nghiệp Cà Mau khó tiếp cận vốn vay

Sở Công Thương Cà Mau cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 3 tháng đầu năm nay đạt 275 triệu USD, giảm trên 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh là tôm đều giảm mạnh ở các thị trường lớn. Cụ thể, xuất khẩu sang Mỹ giảm gần 62%; EU giảm hơn 31%; Nhật Bản giảm trên 50%; giá tôm xuất khẩu bình quân cũng chỉ khoảng 10,8 USD/kg, giảm 3,4% so với cùng kỳ.

Hiện nhiều DN chế biến và xuất nhập khẩu tôm trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang gặp khó khăn. Đặc biệt, các DN còn đang khó tiếp cận vốn vay do thiếu tài sản đảm bảo; các tổ chức tín dụng thắt chặt nguồn vốn; một số tổ chức tín dụng cho vay lãi suất cao. Mặt khác, các chi phí đầu vào cho sản xuất, nuôi trồng đều tăng cao.

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản Cà Mau đang gặp khó tiếp cận vốn vay.

Vừa qua, trong Hội nghị về gỡ khó cho lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan cấp bách vào cuộc gỡ khó cho ngành kinh tế mũi nhọn. Các Sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ DN xúc tiến tìm kiếm thị trường xuất khẩu nước ngoài và thúc đẩy tiêu thụ trong thị trường nội địa.

Ông Việt cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cà Mau chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn rà soát, hỗ trợ DN, HTX, hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giãn nợ,… để giảm bớt lực cho DN trong thời điểm khó khăn hiện tại./.