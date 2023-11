Xuất khẩu thủy sản tháng 10 chưa đạt mức tăng trưởng cùng kỳ

Cụ thể, xuất khẩu thủy sản tháng 10 ước đạt trên 863 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua 10 tháng, thủy sản thu về gần 7,5 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, tôm chiếm 38% kim ngạch xuất khẩu thủy sản với giá trị trên 2,8 tỷ USD, giảm 24% so với cùng kỳ 2022…

Theo các chuyên gia, tiêu thụ cá ngừ, mực, bạch tuộc và một số hải sản cao cấp tiếp tục bị tác động bởi những bối cảnh kinh tế giảm, lạm phát cao, người tiêu dùng chi tiêu thận trọng.

Tìm cơ hội phục hồi xuất khẩu những tháng cuối năm, các nhà chế biến và kinh doanh thủy sản đang có xu hướng đóng gói sản phẩm kích cỡ nhỏ hơn, giá phù hợp với túi tiền của mọi tầng lớp thu nhập. Xu hướng này đang được kỳ vọng sẽ kích cầu tiêu dùng hải sản trong thời gian tới.