VN-Index tiếp tục hồi phục hướng về vùng 1.350-1.370 điểm

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, đồ thị ngày 8/6 VN-Index xuất hiện cây nến xanh thứ 2 sau cây nến ‘Hammer’, với giá đóng cửa nằm trên vùng 1.300 – 1.305 điểm, kèm thanh khoản ở mức cao hơn trung bình 20 phiên, là tín hiệu khá tích cực. Điều này cho thấy bên mua đang tạm thời chiếm ưu thế và xu hướng ngắn hạn có dấu hiệu tích cực hơn.

“Chúng tôi kỳ vọng lực cầu tại các vùng hỗ trợ gần có thể giúp chỉ số bật tăng trở lại. Trong phiên giao dịch hôm nay 9/6, lực cầu tại vùng hỗ trợ gần 1.300 – 1.305 điểm có thể giúp chỉ số VN-Index bật tăng trở lại để kiểm tra vùng kháng cự gần 1.310 – 1.315 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.320 – 1.325 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Khả năng VN-Index sẽ test ngưỡng 1.315 -1.330 trong các phiên tới

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), dòng tiền tăng điểm phiên 8/6 nhìn chung khá tốt và lan tỏa ra nhiều nhóm ngành, đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, mốc kháng cự đang cận kề, do đó, nhà đầu tư nên thận trọng.

“Sau 3 tuần kỳ vọng thì hiện nay ngưỡng 1.315 -1.330 đang rất gần và khả năng sẽ được test trong các phiên tới. Đây là mốc khá quan trọng và sự vận động của thị trường tại mốc này có thể đưa ra những tín hiệu then chốt để nhìn nhận xu hướng trong trung hạn. Dù sao, tại ngưỡng này, nhà đầu tư ưu tiên căn bán, hạ bớt tỷ trọng. Sau đó, chờ diễn biến của thị trường quanh mốc này để có sự phán đoán tiếp theo”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cho rằng, mức độ tích cực của phiên giao dịch 8/6 ở nhiều góc độ như chỉ số tạo mức cao mới một tháng; số lượng cổ phiếu tăng vượt trội và nhiều cổ phiếu tăng hết biên độ khi kết phiên. Điểm trừ của thị trường vẫn là yếu tố thanh khoản mặc dù có sự cải thiện so với trung bình tuần trước nhưng không cải thiện so với phiên 7/6 nếu coi phiên 8/6 là một ngày bứt phá (Break out).

“Chỉ số VN-Index tiếp tục hồi phục hướng về vùng 1.350-1.370 và các cổ phiếu không hẳn sẽ hồi phục theo kịp chỉ số. Do đó, đối với nhà đầu tư ngắn hạn thì các quyết định giữ tiếp tận dụng đà tăng hay bán lúc này là tùy thuộc vào trạng thái của từng cổ phiếu nhưng nên hạn chế gia tăng trạng thái và sẵn sàng tâm lý khi thị trường tiến gần về vùng kháng cự nêu trên”, chuyên gia của TVSI khuyến nghị./.