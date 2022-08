Thủ tướng yêu cầu “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không”

Sáng nay (3/8), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 7, kết nối trực tuyến với UBND 63 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp

Các ý kiến tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực trong bối cảnh nhiều khó khăn. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, cùng với những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn đối diện áp lực và nguy cơ lạm phát, công tác giải ngân đầu tư công còn hạn chế, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, trong khi tình hình quốc tế vẫn diễn biến phức tạp.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị cần thực hiện “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không”, đó là:

Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; ổn định các loại thị trường và giá cả; ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững độc lập chủ quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022, kết nối trực tuyến tới các địa phương. (Ảnh VGP)

Tăng cường nắm tình hình, phân tích, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; tăng cường hiệu quả công tác an sinh xã hội, hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở và tiêm vaccine tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống hành chính.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và tạo công ăn việc làm, đi đôi với phòng chống tham nhũng tiêu cực; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, nhất là đầu tư công và công tác quy hoạch.

Đồng thời phải tiết kiệm triệt để, giảm mọi khoản chi tiêu không cần thiết và kiên quyết không điều hành giật cục mà luôn phải chủ động, sáng tạo, khoa học, linh hoạt, hiệu quả.

Thủ tướng cũng đã nêu rõ một số nhiệm vụ cụ thể và đề nghị các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai hiệu quả.

Tại phiên họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an nhân dân và gia đình của 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ cháy quán karaoke tại Hà Nội vào ngày 1/8 vừa qua. Thủ tướng yêu cầu các địa phương quan tâm hơn nữa tới công tác bảo đảm trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân, trong đó có công tác phòng cháy, chữa cháy.

